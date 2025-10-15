IMD emite alerta amarilla para partes del estado mientras Mumbai se tambalea por el clima cálido







Mientras Mumbai, Palghar y Thane se tambalean bajo condiciones climáticas cálidas, el Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió el miércoles una alerta amarilla para varios distritos de Maharastra.

El IMD emitió una alerta amarilla para distritos como Ratnagiri y Sindhudurg. Es probable que estas áreas experimenten tormentas acompañadas de relámpagos, junto con lluvias ligeras a moderadas y ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de 30 a 40 kmph en lugares aislados.

Otros distritos bajo alerta amarilla son Ahilyanagar, Pune, Kolhapur, Satara, así como los ghats de Pune, Kolhapury Satara.

Se emitió una alerta similar para Sangli, Solapur, Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna, Parbhani, Beed, Hingoli, Nanded, Latur y Dharashiv.

Se recomienda a los residentes que tomen las precauciones necesarias y se mantengan actualizados con los informes meteorológicos locales, afirmó el IMD.

Mientras tanto, se espera que las condiciones climáticas en Mumbai y Palghar permanezcan secas el miércoles, mientras que Thane y Raigad pueden presenciar lluvias ligeras, predijo el departamento meteorológico.

Mumbai: los niveles de los lagos de los siete embalses de la ciudad alcanzan el 97,68 por ciento de su capacidad

Los niveles de agua en los lagos que abastecen de agua potable a Mumbai han aumentado. De acuerdo a Corporación Municipal de Brihan Mumbai (BMC), el stock combinado de los siete embalses que abastecen de agua a la ciudad asciende ahora al 97,68 por ciento.

Según informó el BMC el martes (14 de octubre), el stock colectivo de agua en estos embalses es de 14.13.808 millones de litros, lo que equivale al 97,68 por ciento de su capacidad total.

El BMC suministra agua potable diariamente desde los lagos Upper Vaitarna, Modak Sagar, Tansa, Middle Vaitarna, Bhatsa, Vehar y Tulsi.

De estos, Tansa tiene reservas de agua del 96,50 por ciento, Modak Sagar del 90,43 por ciento, Vaitarna media del 99,84 por ciento, Vaitarna superior del 100 por ciento, Bhatsa del 97,82 por ciento, Vehar del 100 por ciento y Tulsi del 97,71 por ciento.

Los lagos Inferior (Modak Sagar), Medio y Superior Vaitarna, junto con Tansa, suministran agua a los suburbios occidentales desde Dahisar Check Naka hasta Bandra y a las partes occidentales de la ciudad desde Mahim hasta Malabar Hill.

Los lagos Inferior (Modak Sagar), Medio y Superior Vaitarna, junto con Tansa, suministran agua a los suburbios occidentales desde Dahisar Check Naka hasta Bandra y a las partes occidentales de la ciudad desde Mahim hasta Malabar Hill.

Bhatsa, Vehar y Tulsi juntos forman el sistema Bhatsa. El agua de este sistema se trata en la planta de tratamiento de agua de Panjarpur y se distribuye a la parte oriental de Mumbai, cubriendo los suburbios del este desde Mulund Check Naka hasta Sion y más allá hasta Mazgaon.





Fuente