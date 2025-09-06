IMAVOV VS. BORRALHO, Cómo ver la transmisión en vivo en línea


El último campeonato de lucha viaja a «The City of Lights» para UFC Fight Night Paris. La luchadora francesa Nassourdine Imavov (16-4-0) se enfrenta a Caio Borralho brasileño (17-1-0), como el enfrentamiento de marquesina de peso mediano de la tarjeta principal.

El sábado 6 de septiembre, UFC Fight Night Paris: IMAVOV vs. Pump tiene lugar en vivo desde Accor Arena en París, Francia. Las preliminares comenzaron a las 12 p.m. ET/9 am Pt. La tarjeta principal comienza a las 3 pm ET/12 pm PT. Si quieres ver UFC Noche de lucha, el MMA Evento en línea en línea en ESPN ilimitado.

Para transmisión en vivo Noche de pelea de UFC: IMAVOV vs. Pump en línea, puede iniciar sesión con su Suscripción ilimitada de ESPN. ¿No tienes una suscripción? Regístrese ahora para ESPN Unlimited por solo $ 29.99/mes Y obtenga acceso instantáneo para ver el evento en vivo en línea desde casa.

Su precio de suscripción se renueva a $ 29.99/mes. Sin embargo, si no quieres ir mensualmente, puedes ir con un Suscripción anual de ESPN ilimitada por $ 299.99/año. Este es un ahorro de casi un 17% del precio mensual y el mejor trato para ver Noche de pelea de UFC (así como también, ESPN INLIMITED Live Sportsoriginales, programación, documentales, eventos y mucho más) en línea.

Además, puede ir con una suscripción al Paquete de transmisión de Disney – que incluye ESPN ilimitadoHulu y Disney+ – comienza en $ 29.99/mes por 12 meses, un ahorro de casi el 40% en los tres servicios. Esto significa que básicamente está obteniendo a Hulu y Disney+ gratis durante todo un año.

Transmisión en vivo UFC Fight Night Paris: IMAVOV vs. Pump el sábado 6 de septiembre ESPN ilimitado. Regístrese ahora y obtenga acceso instantáneo para transmitir el evento MMA en línea desde su teléfono, computadora, tableta o televisión con hasta tres transmisiones al mismo tiempo (a través de la aplicación ESPN).

Mientras tanto, habrá muchos fuegos artificiales con la tarjeta de pelea y también puede haber algunas sorpresas especiales. Mira el completo Tarjeta de pelea de UFC Fight Night Paris abajo:

Tarjeta principal3 pm / 12 pm PT – ESPN ilimitado

  • Peso mediano: Nassourdine IMAVOV vs. Caio Borralho – Evento principal
  • Peso ligero: Benoît Saint Denis vs. Maurício Ruffy
  • Peso pesado: Modestas Bukauskas vs. Paul Craig
  • Ligero: Bolaji Oki vs. Mason Jones
  • Peso welter: Axel Sola vs. Rhys McKee
  • Peso pluma: Patrício Pitbull vs. Losene Keita

Preliminares12 pm / 9 am PT – ESPN ilimitado

  • Peso pluma: William Gomis vs. Robert Ruchała
  • Peso pesado LIGHT: Oumar Sy vs. Brendson Ribeiro
  • Peso pesado: Marcin Tybura vs. ante Delija
  • Ligero: Harry Hardwick vs. Kauê Fernandes
  • Peso welter: Sam Patterson vs. Trey Waters
  • Peso mediano: Brad Tavares vs. Robert Bryczek
  • Peso Welter: Andreas Gustafsson vs. Rinat Fakhretdinov
  • Peso de paja para mujeres: Shauna Bannon vs. Sam Hughes



