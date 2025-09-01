Imagínese si tiene una herramienta vital

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto El consentimiento de la demostración caótica en Yakarta ha sido infiltrada por alborotadores con la intención de dañar e interrumpir la estabilidad del país.

Prabowo transmitió esto cuando visitó a la policía y los residentes que fueron víctimas de enfrentamientos, en el Hospital de la Policía Nacional, Kramat Jati, East Yakarta, el lunes 1 de septiembre de 2025.

«En muchos lugares, obtuve informes de camiones que vienen, allí petardos-La pesada escotilla pesada, y hay muchos miembros que son atropellados por los petardos «, dijo Prabowo.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, después de visitar a las víctimas de lesiones debido a la manifestación en el Hospital de la Policía Nacional

«Hubo un ardor del cuello, algunos fueron quemados en el muslo. Imagínese si un hombre quemara sus genitales, esto ya era en mi opinión un manifestante, su intención era arder. Se descubrió que el camión ardía», continuó.

Agregó, las acciones anarquistas incluso se dirigieron a edificios estatales que tienen símbolos importantes en la democracia indonesia.

«Y vemos en muchos lugares, el edificio del Parlamento, el edificio de DPRD, esta es una agencia estatal que dirige la soberanía del país. El dispositivo de la democracia se quema. Por lo tanto, la intención no es expresar opiniones, la intención es hacer un alboroto, la intención es perturbar la vida de las personas, la intención es destruir los esfuerzos de desarrollo nacional para eliminar la pobreza», dijo.

Prabowo enfatizó que el gobierno aún respeta los derechos de la comunidad al expresar sus aspiraciones, pero no tolerará acciones anarquistas que pongan en peligro la seguridad nacional.

Anteriormente, el gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung, reveló que hasta 22 paradas de Transjakarta sufrieron daños por el impacto de una gran demostración que condujo al caos en la ciudad capital.

https://www.youtube.com/watch?v=kkrempa81-C

De estos, seis paradas de autobús fueron quemadas y saqueadas, mientras que otros 16 fueron dañados y vandalismo.

«Como resultado de la manifestación, hubo 22 paradas de Transjakarta tanto BRT como BRT y una puerta de peaje afectada. De estas, 6 paradas de Transjakarta se incendiaron y saquearon. Luego hubo 16 paradas de Transjakarta que fueron dañadas y luego llevadas a cabo en vandalismo, etc.», dijo Pramono en el salón de la ciudad de Jakarta el lunes.

Pramono se aseguró de que el proceso de limpieza hubiera comenzado desde el sábado pasado (8/30). Se dirige a la mejora de todas las paradas para completarse a más tardar del 8 al 9 de septiembre.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar