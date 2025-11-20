Imagine Leaders sobre el reinicio de ‘The Grinch’ y ‘Friday Night Lights’

Durante 40 años, Imagina entretenimiento ha sido prácticamente sinónimo de Brian Grazer y Ron Howard, los cofundadores de la empresa ganadores del Oscar. Y aunque siguen al frente de la empresa de medios que crearon, han empoderado a un equipo de ejecutivos más jóvenes para que los ayuden a seguir haciendo crecer sus negocios de cine y televisión, al mismo tiempo que se diversifican de manera más agresiva hacia los documentales y el contenido de marca.

«Estamos muy orgullosos de esta próxima generación de liderazgo», dice Justin Wilkes, quien fue nombrado presidente de Imagine Entertainment en 2023.

Es un grupo que incluye al presidente de Imagine Features, Jeb Brody, quien se unió a la compañía en 2024 procedente de Amblin; La presidenta de Imagine Documentaries, Sara Bernstein, quien vino para ayudar a lanzar la división en 2018 desde HBO; y el presidente de Imagine Brands, IP y asociaciones, Marc Gilbar, y la vicepresidenta ejecutiva de marcas y desarrollo comercial, Amanda Farrand, quienes entraron en escena en 2018 y 2023, respectivamente, cuando la compañía reforzó sus relaciones con las principales corporaciones que buscaban formas innovadoras de mejorar sus perfiles. Se les ha encomendado la tarea de navegar por un panorama cambiante de Hollywood, uno en el que los servicios de streaming son la forma dominante en que la gente ve películas y programas, y nuevas herramientas como la inteligencia artificial amenazan con alterar la forma en que se produce y monetiza el entretenimiento.

«Siempre ha habido nuevas tecnologías, ¿verdad?» dice Wilkes. «Ha habido cine digital, DVD y todo tipo de disruptores. Pero el poder de una gran historia, eso es lo que todos señalarán en el futuro. Queremos hacer películas o programas de televisión o documentales que unan a las personas, que celebren a los desvalidos, que celebren hermandades y hermandades, y que te hagan sentir un poco mejor al salir del armario que cuando empezaste a verlos».

Imagine saltó a la fama por primera vez haciendo una amplia gama de películas humanísticas, muchas de ellas dirigidas por Howard y producidas por Grazer. Es una colección de películas populares que incluye de todo, desde “Cocoon” hasta “A Beautiful Mind”, “Parenthood” hasta “Backdraft”, “American Gangster” y “Cómo el Grinch se robó la Navidad.” El dúo todavía está íntimamente involucrado en la gestión de la compañía y en la realización de nuevas películas (discutieron su asociación de muchos años en una sesión de preguntas y respuestas con Variedad). Y también están ansiosos por encontrar y desarrollar historias que puedan llegar a una audiencia masiva en un ecosistema mediático fracturado.

«Las audiencias han evolucionado», dice Howard. «Pero estamos ansiosos por saber hacia dónde se dirigen y ver cómo podemos trabajar con eso. Lo que nos importa es involucrar a los espectadores en un viaje emocional».

En el frente televisivo, Imagine respalda una amplia gama de programas originales, así como reinicios de algunos de sus mayores éxitos y programas de entrevistas como “My Next Guest Needs No Presentation With David Letterman”. Para Peacock, la compañía está reimaginando la comedia de culto «The ‘Burbs», con Keke Palmer y Jack Whitehall como un matrimonio que se muda a un vecindario familiar sólo para descubrir que hay algo siniestro detrás de su fachada bien cuidada.

«Está contada desde la perspectiva de una mujer negra», dice Wilkes. «Así que es una historia similar a la de la película de Tom Hanks, pero le da la vuelta».

Imagine también convenció a Peter Berg y Jason Katims de regresar al mundo de los deportes escolares con un reinicio de «Luces del viernes por la noche.”

«Esta nueva versión se desarrolla en un pueblo de Texas que un tornado destruyó y la comunidad tiene que reconstruir», dice Wilkes. «Todos esos son temas que son muy relevantes hoy en día. Ya sabes, mire las inundaciones que ocurrieron en Texas no hace mucho tiempo. Simplemente sentí que era una razón para volver al IP y crear una nueva historia».

Y Wilkes cree que es el momento adecuado para el regreso de “24”, el thriller propulsor que se convirtió en una sensación en los primeros años.

«Es un poco informal en este momento, pero si miras a Rusia, Ucrania y simplemente el teatro de Europa en este momento, el mundo necesita a Jack Bauer», dice.

Justin Wilkes llega a la proyección especial de Amazon MGM Studios en Los Ángeles “After The Hunt” en el Teatro David Geffen, el Museo de la Academia de Imágenes en Movimiento, el 4 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Kevin Winter/WireImage) Imagen de alambre

No está claro si Bauer luchará contra los malos como parte de una serie o una película. Si sigue la ruta de las funciones destacadas, es posible que esté asumiendo uno de sus mayores riesgos hasta el momento. El negocio cinematográfico se enfrenta a fuertes vientos en contra: la taquilla aún no ha vuelto a los niveles previos a la pandemia y los estudios están centrando la mayor parte de sus recursos en películas de cómics y adaptaciones de videojuegos. Ese no es el tipo de películas en las que Imagine se especializa en producir (sus películas tienden a costar entre 50 y 70 millones de dólares y están dirigidas a adultos). Sin embargo, la compañía tiene casi media docena de películas en varias etapas de producción y una cartera de desarrollo activa. Brody dice que han podido mantenerse ocupados buscando historias que tengan un gancho convincente.

«Tienes que ser único», dice Brody. «Tienes que ser diferente. Tienes que hacer algo que nadie haya visto antes. Tienen que ser destructores de clusters con algo que puedas comercializar».

En el caso de una de sus próximas películas, una adaptación de la novela “Whalefall” de Daniel Kraus, ese ángulo de “destructor de cúmulos” es una premisa que suena como “Pinocho” mezclada con “127 horas”: un buzo es tragado por un cachalote y tiene sólo 60 minutos para escapar.

«La mayor parte de la película se desarrolla dentro del vientre de una ballena», dice Brody. «No sé si podría haber hecho esa película hace 15 años. Pero en este momento puedo hacerlo porque es muy diferente a todo lo que nadie haya visto antes».

También hay una película biográfica de Snoop Dogg de los creadores de “8 Mile”, así como “How to Rob a Bank”, un próximo thriller de atracos con Nicholas Hoult, Anna Sawai, Pete Davidson y Zoë Kravitz; «Alone at Dawn», una película de guerra con Adam Driver que dirige Howard, y «Spaceballs 2», una continuación de la película de culto de Mel Brooks. “’Spaceballs’ trata sobre alegría y tonterías”, dice Brody.

Todos estos serán estrenos en cines, a diferencia de “The Mosquito Bowl”, la historia de un partido de fútbol que tuvo lugar en vísperas de la invasión de Okinawa y en el que participaron ex estrellas del fútbol que se alistaron en los Marines después de Pearl Harbor. Esa película debutará en Netflix. «Es una versión profunda de una película de guerra», dice Brody.

El equipo de Imagine también está analizando éxitos pasados ​​para revisarlos.

«Hay conversaciones sobre qué hacer con ‘El Grinch'», dice Brody. “Hay conversaciones en torno a ‘Mentiroso, Mentiroso’. Estamos teniendo conversaciones sobre gran parte de esta propiedad intelectual que poseemos”.

Imagine se ha movido agresivamente en el espacio documental, produciendo películas aclamadas sobre íconos culturales como Julia Child, Judy Blume, Barbara Walters y Luciano Pavarotti. Bernstein dice que Howard y Grazer han utilizado su agenda para animar a la gente a participar en estas miradas íntimas a sus vidas y carreras.

«Trabajamos muy duro en el acceso, tendemos a no realizar proyectos de personalidad no autorizados», dice Bernstein. “No creo que lleguemos a esto como, ‘esto es una exposición’. Es: ‘cuéntanos tu historia’”.

Imagine está trabajando en varios documentales, incluido el seguimiento de Rory Kennedy a «Downfall: The Case Against Boeing», y un proyecto basado en «The Anxious Generation» de Jonathan Haidt, una mirada a las crecientes tasas de enfermedades mentales en los niños. Pero la empresa no ha sido inmune a los desafíos que enfrenta el negocio de la no ficción. Los streamers han invertido mucho en este espacio, pero a medida que la industria de los medios se ha restringido, han hecho recortes. Bernstein dice no sólo que están encargando menos películas; También insisten en que se fabriquen por menos dinero.

«Para nosotros, siempre se trata de cuál es la oportunidad dentro de esta consolidación», dice Bernstein.

El colapso del cable y el declive del negocio del cine han hecho que sea más difícil para empresas como Imagine obtener ganancias. Eso llevó a Imagine a trabajar duro para encontrar nuevas fuentes de ingresos. Ha sido pionero en el espacio del contenido de marca, trabajando con empresas como Coca-Cola, P&G y Ford. Los proyectos van desde cortometrajes destinados a reproducirse en las redes sociales hasta largometrajes documentales como “The Day Sports Stood Still”, una mirada al cierre global de los deportes profesionales a raíz del coronavirus que se produjo con Nike, y “Dads”, un examen de la paternidad que Bryce Dallas Howard realizó en conjunto con Unilever. En ambos casos, las marcas obtuvieron ganancias de su inversión cuando las películas se vendieron a HBO y Apple TV+.

Las empresas también están explorando la posibilidad de convertir sus productos en características narrativas.

«Después de ‘Barbie’, hemos empezado a ver cada vez más marcas interesadas en dar un gran paso adelante en una película con guión», dice Gilbar.

Para conseguir grandes clientes, ayuda que Imagine tenga su propia identidad de marca.

«Somos una empresa de medios cuyo objetivo principal es contar historias inspiradoras de la humanidad», dice Farrand.

Durante 40 años, han sido Howard y Grazer quienes han ayudado a Imagine a seguir siendo relevante al encontrar y desarrollar ese tipo de películas y programas.

«Ambos aportan diferentes superpoderes a su asociación», dice Michael Rosenberg, ex copresidente de Imagine. «Les daré una analogía deportiva. Kareem y Magic eran geniales por sí solos, pero cuando estaban juntos, eran una combinación como ninguna otra. Lo mismo ocurre con Ron y Brian».