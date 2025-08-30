Imagina a Jeb Brody de Entertainment en su búsqueda de características

«Por cierto, cuando editas esto, no necesito decir ‘distintivo’ 500 veces».

Jeb Brody está describiendo el espíritu detrás de la próxima pizarra de la película en Imagina entretenimientodonde ha servido como presidente de características desde principios de 2024. Y una gran parte de IS Job está tratando de determinar qué proyectos vale la pena buscar, una tarea especialmente desalentadora en un momento en que se siente imposible predecir qué golpeará o atacará en los cines.

«El único momento en que la gente está interesada en ir al cine es si hay un cierto distinción A eso «, dice.» Tenemos todo el contenido del mundo en nuestros teléfonos celulares «.

Imagine Entertainment, fundado por Brian Grazer y Ron Howard en 1985, tiene varias próximas apuestas que espera ofrecer un cierto Je Ne Sais Quoi. Entre ellos se encuentran el thriller psicológico de Luca Guadagnino «After the Hunt», protagonizada por Julia Roberts, Andrew Garfield y Ayo Edebiri, que se estrena en el Festival de Cine de Venecia; y la aventura de atracción del director David Leitch «Cómo robar un banco».

«Nos centramos en preguntar: ‘¿Este proyecto tiene una audiencia que se puede accesible? «Mi teoría es que quieres dirigirte hacia la IP o algo único».

«After the Hunt» cae en la última categoría. Brody describe la historia de #metoo como una «película reflexiva y complicada sobre los seres humanos reales, verdaderos y multidimensionales; sus debilidades, placeres, angers y formas en que tenemos a nuestra manera». Y quiere que el estreno de Venecia de «After the Hunt» provoca un diálogo entre los asistentes al festival y más allá. «Esta película es una pieza de conversación», dice Brody.

Imagine, que tiene un acuerdo de primera vista con Amazon MGM, también se está inclinando en nuevas ideas con «caída de ballenas», que tiene lugar casi por completo en el vientre de una ballena, y «200 monas», una comedia oscura sobre las mujeres que toman píldoras de orgasmo, la última de las cuales dice Brody, «no es una película de estudio antigua».

En el ámbito de las propiedades familiares, Imagine está desarrollando una película basada en el programa de televisión «24» en Disney’s 20th Century Studios, una secuela de «Spaceballs» protagonizada por Josh Gad y producida por Mel Brooks en Amazon MGM, así como una biopía snoop Dogg en Universal.

«Estamos en el negocio de la gran IP», dice Brody. «Hay una comprensión significativa de lo que la gente quiere de ellos, por lo que todo lo que tenemos que hacer es entregar. Eso nunca es fácil, pero si pones a los cineastas y creativos adecuados y el amor correcto en ello, puedes hacerlo allí».

También hay un esfuerzo concertado en la productora para nutrir el talento en ascenso, como la guionista por primera vez, Nora Garret («After the Hunt») y el cineasta Brian Duffield («Whalefall»). «Nos enorgullece aprovechar el legado de 40 años de Imagine para respaldar la próxima ola de artistas, quienes creemos que son el futuro de nuestra industria», dice Allan Mandelbaum, quien trabaja con Brody como vicepresidente ejecutivo de características.

No todas las apuestas en negrita valen la pena. El thriller de supervivencia de Howard «Eden», por ejemplo, luchó por encontrar la distribución después de su Toronto INTL. Estreno del festival de cine. Después de las críticas mixtas, la película presupuestada de $ 35 millones, protagonizada por Jude Law, Ana de Armas y Sydney Sweeney, finalmente fracasó en los cines con $ 1 millón en su debut en taquilla.

Brody cree que su fuerza es que ha visto el negocio desde todos los puntos de vista. Antes de unirse al equipo de Imagine, se desempeñó como presidente de producción en el Amblin Partners and Focus FoCewing de Steven Spielberg, y trabajó en un productor, ayudando a desarrollar películas como el drama de guerra de Sam Mendes «1917», la franquicia «Fifty Shades of Grey» y «Little Miss Sunshine».

«Puedo ver los diferentes lados de la moneda», dice Brody. «Siempre dudé de ser un vendedor hasta que tuve la suerte de convertirme en uno. Y luego me di cuenta: ‘Oh, esos [other] las habilidades que tengo son bastante beneficiosas ‘».

Esa mentalidad adaptativa ha sido beneficiosa para la meteorización de los flujos y flujos de un negocio de películas en flujo.

«Por un lado, es como, ‘Dios mío, nunca ha sido más difícil’. Y, por otro lado, esa oración probablemente ha sido pronunciada por cada generación de productores o ejecutivos de estudio ”, dice Brody. «Y sin embargo, seguimos haciendo películas».