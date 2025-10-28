Imágenes nítidas, funciones completas, apto para Netflix

Jacarta – Televisión inteligente Actualmente tiene una demanda cada vez mayor porque ofrece una experiencia visual más sofisticada que la televisión común. Con un sistema operativo integrado y una conexión Wi-Fi, los usuarios pueden disfrutar inmediatamente de varios servicios de streaming como Netflix, Vidio, iFlix y YouTube sin dispositivos adicionales.

En el mercado hay muchas opciones de Smart TV a precios asequibles de varias marcas conocidas como TCL, Xiaomi y Samsung. Si está buscando el mejor televisor inteligente por menos de Rp. 10 millones, aquí tienes una lista que puedes considerar.

1. Changhong QLED 4K UHD de 65 pulgadas

Este gran televisor inteligente está equipado con resolución 4K UHD con tecnología Dual Channel Dolby Vision y HDR10. Las imágenes nítidas y detalladas lo hacen ideal para quienes desean crear una atmósfera de cine en casa.

Precio: 8.200.000 IDR

2. Televisor inteligente Toshiba 4K Ultra HD

Televisor inteligente Toshiba 4K Ultra HD

Toshiba presenta la tecnología Quantum Dot para una visualización de colores más precisa y rica. La compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos proporciona una experiencia cinematográfica. También hay funciones MEMC, VRR y ALLM para una visualización fluida, adecuada para juegos.

Precio: 4.749.000 IDR

3. Samsung Smart TV delgado Crystal UHD CU8000 Air de 43 pulgadas

Samsung presenta el diseño Air Slim con una pantalla delgada y moderna de 43 pulgadas. La resolución 4K y la tecnología Dynamic Crystal Color hacen que las imágenes parezcan vivas. El bajo retraso de entrada lo convierte en una opción atractiva para los juegos.

Precio: 6.000.000 IDR

4. Coocaa Eco-QLED 4K Google TV 50Y72 Pro

Este televisor inteligente Coocaa de 50 pulgadas está equipado con Dolby Audio y funciones de luz azul baja y sin parpadeos para mantener la comodidad visual. Usando el sistema operativo Google TV, los usuarios pueden acceder a Netflix, YouTube y Disney+ Hotstar. El control remoto con revestimiento antibacteriano añade valor añadido.

Precio: 5.999.000 IDR

5. AQUA 50 pulgadas 4K HDR Google TV AQT50S80EUX

Este AQUA Smart TV con pantalla de 50 pulgadas luce elegante y sin marcos. Equipado con 2 GB de RAM y 32 GB de ROM, su rendimiento es rápido y receptivo. Utilizando el sistema operativo Google TV, este dispositivo ofrece fácil acceso a varias aplicaciones de transmisión favoritas.

Precio: 5.348.000 IDR