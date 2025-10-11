Imágenes de la temporada 2 de Daredevil Born Again: Jessica Jones, Foggy Back

“Daredevil: Nacer de nuevoLa temporada 2 sorprendió a los fanáticos en la Comic Con de Nueva York con el primer avance de la segunda temporada. charlie coxquien interpreta a Daredevil, apareció en el escenario y se reunió con Krysten Ritter, quien está oficialmente de regreso en el MCU como Jéssica Jones. La temporada 2 se estrenará en Disney+ en marzo de 2026.

El momento más importante del tráiler, mostrado solo a los asistentes en la sala, fue el regreso de Ritter’s Jones, quien anteriormente protagonizó su propia serie homónima de Marvel en Netflix y se asoció con Daredevil en «The Defenders». Elden Henson, cuyo Foggy Nelson murió sorprendentemente en el estreno de la serie «Born Again», también apareció en el tráiler y regresará para la temporada 2. Kingpin de Vincent D’Onofrio apareció en todo el tráiler y se le mostró boxeando a un oponente en un ring.

La temporada 1 de “Daredevil: Born Again” se lanzó en Disney+ a principios de 2025 y trajo de vuelta a muchos de los miembros del elenco original de la valiente serie “Daredevil” de Netflix. Cox, quien anteriormente repitió su papel de Daredevil en “Spider-Man: No Way Home”, “She-Hulk: Attorney at Law” y “Echo”, encabezó la serie, que fue el primer programa con clasificación M de Marvel.

Daredevil, también conocido como el abogado ciego Matt Murdock, se enfrentó a Wilson Fisk de Vincent D’Onofrio, también conocido como Kingpin, quien ascendió a alcalde de la ciudad de Nueva York. Henson y Deborah Ann Woll también regresaron como Foggy Nelson y Karen Page, dos de los amigos más cercanos de Matt. Sin embargo, el estreno de la serie “Born Again” sorprendió a los fanáticos al hacer que el asesino Bullseye (Wilson Bethel de “Daredevil” de Netflix) asesinara a Foggy, enviando a Matt a un estado depresivo y haciéndolo colgar su disfraz de Daredevil.

En el período previo a la segunda temporada de “Daredevil: Born Again”, se reveló previamente que Ritter volvería como Jones. El rey del terror Matthew Lillard también se unirá a la temporada 2, y el programa obtuvo una renovación anticipada de la temporada 3 este verano.

El elenco de “Born Again” también incluye a Margarita Levieva, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini y Ayelet Zurer. Jon Bernthal, quien interpretó a Punisher en “Daredevil” de Netflix y su propio spin-off, también regresó e hizo su debut en el MCU en “Born Again”. Bernthal protagonizará su propio especial de televisión del MCU dedicado al violento justiciero, además de aparecer en “Spider-Man: Brand New Day” del próximo verano.