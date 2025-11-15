Imágenes de CCTV muestran un violento temblor dentro de la estación de metro Red Fort durante la explosión de un auto







Imágenes de CCTV obtenidas desde el interior del Fuerte Rojo La estación de metro ofrece una cruda visión de los momentos inmediatamente antes y después de la explosión de un automóvil que mató a 13 personas e hirió a varias más, dijo un funcionario el sábado.

Las imágenes extraídas de las cámaras de vigilancia internas muestran el movimiento rutinario de los viajeros dentro de la estación cuando un repentino y violento temblor sacude las instalaciones en el preciso momento en que se produjo la explosión en el semáforo cercano.

Objetos dentro del estación Se puede ver traquetear, mientras que los pasajeros se sacuden visiblemente cuando el impacto resuena a través de la estructura.

Las imágenes también muestran a algunos viajeros corriendo instintivamente hacia el interior de la estación, buscando seguridad cuando el impacto de la explosión se hace evidente.

Las autoridades dijeron que los investigadores están examinando las nuevas imágenes para comprender mejor la intensidad de la explosión y su efecto inmediato en las estructuras que rodean el Fuerte Rojo.

El Lal Quila La estación de metro ha permanecido cerrada desde el día del incidente.

La Delhi Metro Rail Corporation ha estado publicando actualizaciones diarias. El jueves, anunció que la estación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, debido a la revisión e investigación de seguridad en curso.

Las agencias de seguridad continúan analizando múltiples entradas de CCTV del sitio de explosiónáreas circundantes y la estación de metro para reconstruir una secuencia completa de los eventos que condujeron a la detonación.

