IMA Phaltan exige una investigación exhaustiva sobre el caso de muerte del médico de Satara







La sucursal Phaltan de la Asociación Médica India (IMA) ha expresado su profundo pesar por la muerte del Dr. Sampat Mundhe, quien supuestamente se suicidó, y ha instado a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. investigación en el caso.

En una carta dirigida al oficial de subdivisión, Tahsildar, y al superintendente adjunto de la policía de Phaltan, la asociación afirmó que el incidente fue extremadamente desafortunado y pidió que se tomaran medidas estrictas contra los culpables.

“Todos los miembros del HAY Phaltan Branch expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro colega, el Dr. Sampat Mundhe. Solicitamos que se lleve a cabo una investigación detallada y justa y que se garantice la justicia”, decía la carta.

El llamamiento fue firmado por el Dr. Sampat Waghmare, presidente de Ima Philltan, y el Dr. Saee Kharade, secretario de la sucursal.

Suicidio del médico Satara: IMA Maharashtra condena la muerte de una doctora y escribe a CM Fadnavis exigiendo justicia y reformas

La Asociación Médica India (IMA), Maharashtra, condenó enérgicamente el viernes el suicidio del médico de Satara y escribió una carta a CM Devendra Fadnavis exigiendo justicia y reformas en el sector salud.

Un joven médico de un hospital gubernamental se suicidó el jueves en el distrito de Satara de Maharashtra.

El médico de 28 años fue encontrado muerto en una habitación de hotel en la ciudad de Phaltan el jueves por la noche. En una nota de suicidio escrita en la palma de su mano, el médico, apostado en el distrito de Satara, en el oeste de Maharashtra, acusó a dos policías de violación y acoso mental, dijo la policía.

En una carta dirigida al Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, el 24 de octubre, la IMA expresó su profundo pesar e indignación por el incidente, calificándolo de “un reflejo de la tensión psicológica, administrativa y moral” que enfrentan los médicos en todo Maharashtra, particularmente los de hospitales rurales y periféricos.

La IMA Maharastra ha pedido justicia, rendición de cuentas y reformas urgentes para proteger a los médicos que trabajan en condiciones difíciles.

La carta alegaba que la doctora fallecida estaba destinada en el hospital subdistrito en el área de Phaltan de Satara y, según los informes, fue sometida a acoso físico y mental sostenido, a pesar de haber pedido ayuda a altos funcionarios y a la policía.

Según la asociación, incluso había presentado una solicitud a RTI para informarse sobre la inacción ante sus denuncias.

El IMA, más adelante en la carta, afirmó que su muerte pone de manifiesto una grave falta de respuesta administrativa y exigió que los responsables rindan cuentas.





