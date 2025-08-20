‘I’m the Problem’ de Morgan Wallen no se enviará para los Premios Grammy

Morgan WallenPodría decirse que el artista country más popular del mundo no se someterá a sí mismo ni a ninguna canción de su El último álbum que guarda los gráficos, «Soy el problema», Para los Premios Grammy, su equipo confirma a Variety. El enorme álbum de 37 pistas ha estado en la parte superior del Billboard 200 durante unas 11 semanas.

La noticia fue informada previamente por Hits y Billboard citando «fuentes», pero la confirmación es nueva. Billboard informó que Wallen y su equipo no preguntarán a los compositores que contribuyeron al álbum de enviar sus obras para Grammys. El álbum ya ha lanzado cuatro No. 1 en la lista de aviones country de Billboard y tres topers de la lista en la lista de canciones de Country Hot Country, así como un dúo Hot de 100 con Tate McRae, «What I Want».

Por razones que se extienden más allá del alcance de este artículo, pero probablemente están relacionados con sus declaraciones y comportamientos controvertidos a veces, Wallen ha sido desairado por el país y los establecimientos de la industria musical, incluso cuando sus gigantescos ventas y números de transmisión crean una gran cantidad de ingresos de esas empresas. Ocasionalmente es nominado pero rara vez gana los premios Country, y el único guiño de Grammy ha recibido fue por su trabajo en el álbum «F1 billones» de Post Malone.

En los últimos 15 años, los Grammys han sido boicotados por varios artistas importantes que sienten que han sido tratados injustamente por su organismo o administración de votación, pero la academia de grabación ha trabajado duro para reconstruir esas relaciones y ha tenido éxito en gran medida, con Jay-Z, Beyonce, The Weeknd y otros que regresan a los últimos años. Sin embargo, los problemas de Wallen parecen estar más basados en Nashville que con la base nacional de la Academia de Grabación.