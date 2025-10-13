Iluminaba cualquier espacio en el que entraba

Woody Allen ha escrito un sentido recuerdo de Diana Keaton tras la muerte del actor a los 79 años, compartiendo recuerdos íntimos de su romance y su legendaria asociación creativa en un ensayo publicado por The Free Press.

«A diferencia de cualquier persona que el planeta haya experimentado o que es poco probable que vuelva a ver, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba», escribió Allen en el artículo.

El director recordó su primer encuentro en una audición para su obra de 1969 “Play It Again, Sam” en el Teatro Morosco. Keaton, recién llegada del condado de Orange y trabajando como chica del guardarropas mientras actuaba en “Hair”, había sido recomendada por la profesora de interpretación Sandy Meisner.

«Si Huckleberry Finn fuera una joven hermosa, sería Keaton», recordó haber pensado Allen al verla por primera vez.

Inicialmente, la pareja tuvo problemas para conectarse durante la primera semana de ensayos. «Ella era tímida, yo era tímido, y con dos personas tímidas las cosas pueden volverse bastante aburridas», escribió Allen. Pero después de compartir una comida rápida durante un descanso, todo cambió. «Era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que cuestioné mi cordura. Pensé: ¿Podría enamorarme tan rápido?».

Cuando el programa se estrenó en Washington, DC, ya se habían involucrado sentimentalmente. Keaton demostró ser el colaborador creativo más confiable de Allen, ofreciendo comentarios sobre sus películas que valoraba por encima de todo.

«A medida que pasó el tiempo, hice películas para una audiencia de una sola persona, Diane Keaton», reveló Allen. «Nunca leí una sola reseña de mi trabajo y sólo me importaba lo que Keaton tenía que decir al respecto».

Allen elogió los talentos multifacéticos de Keaton más allá de la actuación, destacando su trabajo como escritora, fotógrafa, artista de collage, decoradora de hogares y directora. También admiró su inquebrantable criterio estético y recordó que no dudaría en criticar incluso a Shakespeare si sintiera que el Bardo había “salido mal”.

El ensayo incluía coloridas anécdotas de su tiempo juntos, incluido un memorable Día de Acción de Gracias en la casa de Keaton en el condado de Orange, donde Allen jugó al penny poker con su familia y «obtuvo unos 80 centavos».

«Esta hermosa paleta se convirtió en una actriz galardonada y un ícono de la moda sofisticada», escribió Allen. «Tuvimos unos años personales fantásticos juntos y finalmente ambos seguimos adelante, y por qué nos separamos sólo Dios y Freud podrían entenderlo».

Allen concluyó con una conmovedora reflexión sobre el legado de Keaton: «Hace unos días el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton. Ahora es un mundo que no. Por lo tanto, es un mundo más triste. Aún así, están sus películas. Y su gran risa todavía resuena en mi cabeza».

Keaton protagonizó ocho de las 50 películas de Allen, incluidas «Annie Hall», «Manhattan» y «Radio Days».

Allen sigue siendo una figura polarizadora en Hollywood tras su relación con Soon-Yi Previn, la hija adoptiva de su expareja Mia Farrow. Allen y Previn, que han estado casados ​​durante más de dos décadas, comenzaron su relación mientras Allen todavía estaba involucrado con Farrow. Durante la posterior batalla por la custodia, Farrow alegó que Allen se había comportado de manera inapropiada con su hija Dylan Farrow. Allen ha negado sistemáticamente las acusaciones.

Las acusaciones surgieron nuevamente en medio del movimiento #MeToo, lo que llevó a Keaton a defender públicamente a su colaborador de toda la vida en las redes sociales. «Woody Allen es mi amigo y sigo creyéndole», escribió Keaton en ese momento. «Podría ser interesante echar un vistazo a la entrevista de ’60 Minutes’ de 1992 y ver qué piensas».

En 2017, Allen le entregó a Keaton el premio AFI Life Achievement Award. “En el momento en que la conocí, fue una gran inspiración para mí”, dijo Allen durante la ceremonia. «Mucho de lo que he logrado en mi vida se lo debo, sin duda, a ella. Ver la vida a través de sus ojos. Ella es realmente asombrosa. Es una mujer que es excelente en todo lo que hace».