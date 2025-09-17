Illenium anuncia seis espectáculos de la esfera ‘Odyssey’ para 2026

Illenium es el último artista Para anunciar una serie de fechas en la esfera de Las Vegas, con sus espectáculos «Odyssey» programados para el próximo año.

«Ilenio Presenta a Odyssey en Sphere «Will descenderá en Sin City en 2026 con conciertos establecidos para el 5, 6, 7, 12, 12 y 14 de marzo. El artista electrónico de música de baile está organizando los espectáculos en apoyo de su próximo sexto álbum» Odyssey «, liberando a través de Republic Records pronto.

«Odyssey es un viaje de autodescubrimiento y aceptación», dice Illenium en un comunicado de prensa. Para el programa, trabajará con Berlin Animation Studio Woodblock. «Es un momento en el que los fanáticos se sienten entendidos, un espacio en el que estamos todos juntos y presentamos ese mismo escape emocional. Tengo muchas ganas de dar la bienvenida a todos a esta experiencia, especialmente en la esfera».

Más recientemente, Illenium lanzó singles que incluyen «Forever» con Tom Grennan y Alna, así como «In My Arms» con Hayla. La preventa para los espectáculos de la esfera comienza el 23 de septiembre, mientras que el público a la venta comienza el 26 de septiembre.

Illenium se une a una creciente lista de artistas que han tocado Esfera, un lugar de vanguardia con pantallas de alta resolución y proporcionando una experiencia inmersiva. Anyma fue el primer músico electrónico en organizar una residencia en el lugar, mientras que otros actos, incluidos U2, Eagles, Phish and Dead & Co., también han adornado el escenario.

La semana pasada, Carin Leon fue el más reciente Artista anunciará un puñado de fechas en el lugar, convirtiéndose en el primer músico latino en tocar allí. Está programado para el 11 al 13 de septiembre de 2026, como parte de la celebración del Día de Independencia mexicana de Las Veags.