Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Llamar al ex vicegobernador de Java Occidental, Ilham Akbar Habibie (IAH) como testigo del supuesto caso de corrupción de proyectos de adquisición de publicidad en los bancos de desarrollo regional de Java y Banten (Banten ((Bjb) Período 2021–2023.

«El examen tuvo lugar en el edificio KPK Red and White en nombre de IAH, empresario», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, cuando se confirmó Entre de Yakarta, viernes.

Además, Budi confirmó una celebridad Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) fue llamado por el KPK como testigo del caso.

Anteriormente, Lisa Mariana en la historia que subió a través de su cuenta personal de Instagram, @LisamarianAaa, reveló la citación.

«El 22 (agosto de 2025, ed.) Me llamaron al KPK para ser testigo. El KPK también me confundió para escribir», dijo.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)