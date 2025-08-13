Ilfenesh Hadera más alto de 2 más alto en una actuación de $ AP Rocky en cine

Protagonizado como la esposa de Denzel Washington en un Spike Lee‘s «Más alto 2 más bajo«Fue un sueño hecho realidad para Ilfenesh Hadera. Pero admite que era escéptica cuando escuchó que un $ AP Rocky también fue elegido en un papel protagonista en la película.

«Quiero decir, como la transparencia total, le pregunté a Spike quién fue elegido como el secuestrador. Dijo [A$AP] Rocky y yo pensamos: ‘Oh …’ Nunca lo había visto actuar antes ”, dijo Hadera Variedad el lunes en el estreno de la ciudad de Nueva York de la película.

En «más bajo 2 más alto», una reinvención moderna del clásico de 1963 de Akira Kurosawa «High and Low», Rocky adquiere su papel más sustancial pero el antagonista central de la película.

Esta no es la primera vez de Rocky en la pantalla grande. Hizo su debut cinematográfico como traficante de drogas en «Dope», pero fue su papel secundario en el drama legal de 2018 «Monster» lo que llamó la atención de Lee.

Rocky interpreta a Yung Felon, un aspirante a rapero obsesionado con el magnate de la música David King (Washington) que presenta un elaborado secuestro para llamar su atención. En el clímax de la película, Rocky y Washington se enfrentan en una batalla de rap alimentada por verdades duras y sabiduría atemporal. En un momento, Yung Felon incluso menciona alimentar a su dama y su bebé recién nacido (la esposa de Rocky, Rihanna, espera su tercer hijo).

«Lo amo como rapero, él es mis hermanos Harlem», explicó Hadera. «Pero, ya sabes, tienes estos músicos que deciden que quieren actuar, y porque tienen relaciones, comienzan a hacerlo. Y en esta película, si esa no es una actuación sólida, todo se desmorona».

Después de ver el corte final de «más bajo 2 más bajo» en el Estreno mundial de la película en Cannes En mayo, Hadera dijo que cualquier duda que tenía sobre el casting de Rocky desapareció.

«Cuando vi a ese hombre actuar en Cannes, él tenía este carisma y talento dado por Dios que me dejó impresionado», dijo. «No puedo imaginar que su calendario no esté lleno de planes de preproducción en los próximos años después de que salga esta película. Es muy bueno en eso».

Rocky, llegando a la moda tarde al estreno de Nueva York el lunes, trotó por la línea de alfombras en el Teatro Bam Harvey con entusiasmo contagioso. Cuando se le preguntó si ve una prolífica carrera cinematográfica delante de él, respondió con tres palabras simples: «Espero que sí».

Durante su historia de cubierta de mayo con VariedadAngelique Jackson, la condena de Rocky fue clara después de ser preguntado si estaba nervioso enfrentando a Washington.

«No, nací para esto», dijo. «No voy a perder el tiempo de nadie. Esto es lo que hago: este es el mismo enfoque que tomarías para hacer un álbum o para dirigir o diseñar cualquier cosa: debes darte todo … si alguien no tiene integridad, y solo lo están haciendo para el cheque o el aspecto o la próxima oportunidad, nunca les funciona».

Las ambiciones creativas de Rocky dejaron una impresión duradera en su compañero de reparto más joven Elijah Wright, hijo de Jeffrey Wright, tanto en la hoja de llamadas.

«Un $ AP es el mejor», dijo Elijah. «Crecí con su música, por lo que es realmente genial e inspirador ver que está abordando música y actuando y haciendo todo. Eso es algo que también aspiro a hacer».

A finales de este año, Rocky volverá a llegar al circuito para promover su turno en el éxito de Sundance «Si tuviera las piernas, te patearía». Si su próximo movimiento lo mantiene frente a la cámara o lo lleva a otro carril creativo, Spike Lee no tiene dudas sobre el resultado.

«Él es múltiple», dijo Lee a Variedad. «Él va a sobresalir en lo que sea que haga».

«Más alto 2 más bajo» se abre en los teatros seleccionados el 15 de agosto antes de transmitirse en Apple TV+ el 5 de septiembre.