ILeague dijo sobre Maarten Paes y Joey Pelupessy uniéndose a Persib Bandung

VIVA – El operador de la Superliga, ILeague, respondió positivamente a los rumores sobre el regreso de varios jugadores a casa. Equipo Nacional Indonesios que tienen carreras en el extranjero.

El director de operaciones de la Liga, Asep Saputra, evaluó que la cuestión de la transferencia de jugadores extranjeros a clubes indonesios podría tener un gran impacto en el aumento de la calidad y el valor de venta de la liga.

Según Asep, si estos rumores realmente se hacen realidad en el próximo mercado de fichajes, la Superliga obtendrá importantes beneficios desde una perspectiva competitiva y comercial.

«Por parte de la ILeague, la respuesta es ciertamente positiva. Si esto sucede durante el periodo de inscripción que se abre el 10 de enero, el valor de la competición claramente aumentará», afirmó Asep.

Destacó que la decisión final queda en manos de cada club. Sin embargo, se cree que la presencia de jugadores con experiencia europea puede impulsar la competitividad de la liga.

Uno de los rumores que ha surgido es el interés persib Bandung contra dos jugadores Selección Nacional de Indonesia, Martín Paes Y Joey Pelupessy. Hasta el momento, Maung Bandung no ha proporcionado una declaración oficial sobre esta noticia.

Maarten Paes todavía tiene contrato con el FC Dallas hasta diciembre de 2026. Mientras tanto, Joey Pelupessy todavía viste el uniforme del Lommel SK con un período de contrato hasta junio de 2026.

El Persib en sí no es un club extranjero a la hora de traer jugadores de la selección indonesia de Europa. Al inicio de la temporada pasada reclutaron a Thom Haye y Eliano Reijnders.

Esta medida es parte de una importante renovación del equipo de Maung Bandung, que se está preparando para afrontar una apretada agenda de competiciones nacionales y eventos asiáticos.

A mitad de temporada, el entrenador del Persib, Bojan Hodak, también insinuó la posibilidad de cambios en la composición de jugadores, incluida la eliminación de varios nombres.

Además de Thom Haye y Eliano Reijnders, la Superliga también incluye a otros jugadores experimentados de selecciones europeas, como Rafael Struick en el Dewa United y Jordi Amat en el Persija Jakarta.

Se considera que la presencia de estos jugadores aporta color propio a la competición. No sólo son el pilar del club, sino que también fortalecen periódicamente a la selección nacional de Indonesia.

La ILeague espera que esta tendencia de regreso de jugadores extranjeros continúe, en consonancia con los esfuerzos por mejorar la calidad de los partidos y el atractivo de la Superliga a los ojos del público.