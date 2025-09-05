Ildikó Enyedi’s completamente encantadora película nueva

Hace treinta años más o menos, el arborista británico Thomas Pakenham tenía un bestseller poco probable con «reuniones con árboles notables», un lujoso e ilustrado por la puerta que, por un tiempo, parecía adornar al menos cualquier otra mesa de café a la vista. El libro, un San Valentín para las plantas más grandes y duraderas de nuestro planeta, evita la teoría botánica estándar, en lugar de dividir los árboles del mundo en cinco categorías más fantasiosas: nativos, viajeros, santuarios, fantasías, sobrevivientes. Quizás el director húngaro Ildikó Enyedi tenía una copia. Lo extenso, majestuoso y de hecho notable Gingko biloba Eso une las múltiples narraciones de su maravillosa película nueva «Amigo silencioso«Se encuentra con todas esas descripciones en un momento u otro.

Extraño, embrujador, simultáneamente vasto y minuto, el último de Enyedi pasa mucho tiempo considerando cómo percibimos nuestra flora circundante, pero tanto sobre cómo nos percibe, que es donde comienza a ser un poco especial e incluso un poco sexy. En el papel, la mayoría de las descripciones de «amigo silencioso» pueden sonar tan finos que se inclinan en la interpolación, pero la película es tan resistente y terrenal enraizada como los especímenes verdes a los que los poros: simplemente los mira más estrechamente y curiosamente que la mayoría de nosotros en nuestra vida diaria, y centra tres caracteres que también aprenden a ajustar su mirada y su ritmo interno a la vida más del paciente de la planta. En su exploración sutil y suplente de la conexión entre el mundo humano y las dimensiones menos entendidas, esta competencia de Venecia destacada se siente como una extensión espiritual de la característica de regreso de 2017 nominada a los Oscar de Enyedi «On Body and Soul», con feliz recuerdo de su decepción 2021 «La historia de mi esposa».

Cualquier película que haga un intérprete estrella de un gingko gigantesco de siglos, de edad, que en realidad tocó, por así decirlo, por tres árboles de esos árboles en los jardines botánicos universitarios de Marburg en el centro de Alemania, necesita un ancla humana de al menos gracia y presencia comparables. Por suerte, Enyedi tiene uno en Tony Leung Chiu-waiAquí, haciendo su primera incursión en el terreno de la Artia Europea, e idealmente se colocó como Tony Wong, un neurocientífico introvertido de Hong Kong en una profesión visitante en Marburg. Ya un pez fuera del agua, está aún más desorientado cuando el primer cierre de Covid golpea en 2020, dejándolo solo y a la deriva en el campus evacuado, mientras que su investigación neurológica de base humana se queda en el limbo.

Pocos actores pueden jugar soledad reflexiva con el grado de intensidad inquieta de Leung: siempre un pensador convincente en la pantalla, hace que Wong sea travieso en su melancolía, obsesivamente ocupada en su aburrimiento. En su muerte diaria, se encuentra en los videos de la científica francesa Alice Sauvage (Léa Seydoux, que regresa de «la historia de mi esposa»), cuyas teorías sobre el tema de la comunicación de las plantas lo intrigan. El mundo de las plantas, dice, es mucho más interactiva con el nuestro de lo que en su mayoría elegimos creer, simplemente nunca disminuimos lo suficiente como para notar el diálogo. ¿Cuándo es mejor hacerlo que en un bloqueo global? A medida que los dos golpean una amistad basada en la pantalla, Wong se siente atraído por conversar con el Ginkgo. Los sensores digitales obtienen un aumento de su tronco en todo el automóvil; También lo hace el Sauvage del esperma de los árboles por correo por el espécimen solitario y sinta.

Mientras tanto, en otras dos líneas de tiempo, el poderoso Ginkgo de Marburg es testigo como los humanos encuentran a su planta interna. En 1908, Bright Young Grete (Luna Wedler) es la primera estudiante en ser admitida en la Universidad, luego de un cambio de política considerado con el resentimiento de los ancianos académicos de Ornery: en una escena brillante y sostenida bastante diferente en tono y tempo de la película, el resto de la película está a la referencia de su entrada de la entrada de un panel de misoginistas pequeños, redondeados por su asunto y inteligente. Estudiando botánica, impresiona a la coquineta profesora junior Thomas (Johannes Hegemann), aunque solo es un trabajo a tiempo parcial como asistente en un estudio de fotografía que comienza a ver plantas con nuevos ojos, estudiando y capturándolas en términos deconstruidos y sensuales como el posterior Century Century Art of Robert Mapplethorpe y Georgia O’Keeff.

En la cadena más dulce e ingeniosa de la película, ambientada en el calmoso verano de 1972, Gawky y difunto estudiante Hannes (Enzo Brumm, encantador en su primer papel de cine notable) no le importa mucho las plantas, pero está después de que el Hippie Gundula (Marlene Burow), cuyo monitoreo mecánico de la geranium de la habitación de la habitación, se parezca a la ventana de la habitación, parece que el Saranium de la ventana de la habitación parece ser a la ventana de una habitación. décadas. Sus hallazgos muestran que la planta reacciona a la presencia humana, el tacto y el estado de ánimo, y Hannes es inicialmente escéptico. Pero pronto encuentra, cuando se deja solo con la brillante floración de color amatista, que no está solo en absoluto.

Si todo esto suena al borde de la locura, «Silent Friend» no tiene mucho dolor para demostrar lo contrario. Con una perspectiva desarmada entre lo soñador y el hecho, presenta una forma diferente de ver, y de hecho, el mundo que nos rodea, e invita a su audiencia a seguir adelante. Enyedi’s script likewise doesn’t strain for tidy practical or cosmic parallels between its three story strands, at least one of which is more developed and resolved than the others, but which each has its own seductive, immersive ambience — thanks in large part to the tactile, varied work of cinematographer Gergely Pálos (best known for his recent collaborations with Roy Andersson), who switches between inky monochrome 35mm, woozy 16 mm y imágenes digitales nítidas a medida que dicen el período y el estado de ánimo.

«Amigo silencioso» apunta menos a un clímax narrativo, finalmente, que para una construcción sinfónica de elementos sensoriales en todos sus capítulos, como un diseño de sonido intrincado y un puntaje eufórico en un enjambre de la vida vegetal en ciernes de la vida vegetal en ciernes y el monitoreo de la computadora febrilmente despierto. Se podría decir que Enyedi está sexando el lenguaje visual generalmente serio de la botánica y la biología aquí, excepto que siente que simplemente está aprovechada en la psique secreta, llena y cachonda del mundo vegetal. Después de ver esta película amorosa, muy divertida y abundantemente fértil, abrazar el árbol más cercano no parece suficiente, merece su más cálido abrazo.