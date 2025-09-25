IKN estaba programado para ser la capital de la ciudad política para 2028, por lo que esta es la respuesta del autobús principal de Oikn

Balikpapan, Viva – Jefe de la Autoridad de Capital del Archipiélago (IKN) Basuki Hadimuljono Responde al estado de ikn como ‘Capital político en 2028 ‘como está escrito en Decreto presidencial (Peres) Número 79 de 2025 sobre la actualización del plan de trabajo del gobierno de 2025.

En la regulación, contiene las disposiciones de planificación y desarrollo, así como el permiso para la ciudad capital del archipiélago (IKN) como un esfuerzo para apoyar la realización de la ciudad capital del archipiélago para convertirse en una capital política en 2028.

Basuki, al recibir una visita de periodista senior de la institución de prensa, Dr. Soetomo (LPDS). Quien visitó IKN, East Kalimantan, jueves 25 de septiembre de 2025, dijo que continuaría trabajando en Ikn nusantaraSegún el mandato de la ley como una ciudad inteligente, una ciudad forestal y una capital política.

«La construcción de IKN se divide en cinco etapas», dijo Basuki

Ikn State Palace, mirando más cerca de la ciudad de la capital del archipiélago (IKN)

Basuki explicó que la construcción de la fase IKN uno 2020-2024 había mostrado progreso o progreso en la construcción del 99 por ciento. Desarrollo de IKN Dua Fase 2025-2030, en el desarrollo de la fase dos, hay tres instituciones que continúan los trabajos de construcción que no se han completado en la fase uno.

El nuevo proyecto de desarrollo en la segunda fase fue manejado por IKN Authority, incluido el desarrollo del área legislativa y judicial que se planeó firmar el 15 de octubre de 2025, con el objetivo de convertirse en la capital de las ciudades políticas en 2028.

Luego, la construcción de IKN se divide en varias etapas, a saber, la etapa tres 2030-2035, la fase cuatro 2035-2040 y la fase cinco 2040-2045.

IKN se trabaja como una ciudad forestal (ciudad forestal) memorizando bosques de plantación industrial en el área de IKN plantando varios tipos de árboles, dijo, cada dos semanas al menos 1.100 empleados IKN plantan el árbol.

La autoridad IKN también construyó una pequeña presa (embalse), y ha sido construido 30 depósitos en el área de IKN. Este año se construyó al menos 24 pequeñas presas cuya función es la misma que el bosque, que es mantener el medio ambiente de IKN.

En el IKN, todos los edificios e infraestructura de todos los ssmart están construidos o una ciudad inteligente (ciudad inteligente), explicó, este año tiene como objetivo alcanzar el 25 por ciento del alcance de los servicios de la ciudad inteligente para convertirse en una capital moderna.

Una serie de infraestructura de apoyo, incluido el Aeropuerto Internacional de Nusantara, se han completado al 100 por ciento y 41 personas serán ubicadas en operar la infraestructura de apoyo del Transporte IKN.

«La construcción de la infraestructura de transporte de tierras IKN (carretera de peaje) es actualmente de alrededor de 2.8 kilómetros, y optimista de que IKN se construirá de acuerdo con las etapas establecidas», dijo Basuki Hadimuljono.