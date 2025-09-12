Ike Howard podría ser el próximo extremo de Edmonton Oilers

Cuando el Edmonton Oilers Bastró un trato de verano con Tampa Bay para adelante Ike HowardApenas hizo una onda fuera de Alberta. Un intercambio de profundidad en julio generalmente no mueve los mercados.

Pero a medida que se desarrolla el campo de entrenamiento, la antigua selección de primera ronda se ha convertido en una de las historias más intrigantes en Alberta, como Howard espera forjar un papel Muchos jugadores solo sueñan: alinearse junto a Connor McDavid o Leon Draisaitl.

«Va a ser un desafío único. Creo que mi mentalidad es solo venir aquí y jugar mi juego», dijo Howard. «Espero hacer el equipo, estar en la NHL y abordar esa parte del juego. Al final del día, es divertido. Es una buena oportunidad que tengo. No es demasiado estresante, es bastante irreal. Solo viene aquí con una buena actitud y divirtiéndome».

El extremo de News Oilers, Ike Howard, espera hacer ‘salto sin costuras a la NHL’

Howard, de 21 años, fue una selección de primera ronda (No. 31 en general) del Lightning en 2022 y jugó hockey universitario en Minnesota-Duluth y Michigan State antes de convertirse en Pro. La temporada pasada, anotó 26 goles con 26 asistencias en 37 juegos para los espartanos, mostrando los instintos ofensivos que lo convirtieron en una perspectiva codiciada.

Pero el sistema profundo de Tampa Bay dejó poco espacio, abriendo la puerta para el comercio de julio a Edmonton, quien ve a Howard como un extremo de bajo costo y alto alcance ¿Quién puede entrar en la NHL más temprano que tarde?

«Quiero dar un salto sin costuras al NHL», Howard dijo. «Quiero, desde el principio, jugar mi juego y ser efectivo ofensivamente, ser bueno en mi propio fin. Nada demasiado loco (en términos) de goles, pero solo quiero ser impactante».

Jugar en el ala con uno de los dos mejores centros de la NHL es una forma de hacer realidad ese objetivo. Con la pérdida durante la temporada baja de varios delanteros veteranos, incluidos Corey Perry, Evander Kane y Viktor Arvidsson, así como la recuperación continua de Zach Hyman de una muñeca dislocada, hay minutos para llenarse a través de la tabla de profundidad, y Howard es esperanzado de que será digno de un punto de vista.

«Para mí, tengo que jugar mi juego durante el campamento de entrenamiento», dijo. «Ojalá entrar, haz lo mío y ver a dónde va».

Y no se equivoque, la «cosa» de Howard es ofensa. En el estado de Michigan, demostró que podía generar desde el ala, usando rapidez y visión para encontrar puntos suaves en la cobertura defensiva. Ese es exactamente el tipo de jugador que puede prosperar junto a McDavid o Draisaitl, que exige lecturas rápidas y acabados rápidos de sus línea de línea.

Ike Howard ‘emocionado por este ajuste’ a medida que avanza el campamento de entrenamiento de Oilers

El camino no será fácil. Incluso con las pérdidas veteranas, la competencia de la lista de Edmonton es feroz, y Howard necesitará probar que su toque de puntuación se traduce contra los defensores de la NHL. Pero las primeras señales – Desde actuaciones de campamento de novato hasta patines informales, sugiere que está aprovechando al máximo su oportunidad.

«Eso es lo bueno de este lugar. Quieren ganar la Copa Stanley», dijo Howard. «Mi juego está ganando hockey. Por eso estoy entusiasmado con este ajuste».

No hay garantía de que Howard bloquee un trabajo entre los seis primeros, o incluso entre los nueve de inmediato. Puede comenzar el año en un papel profundo o ver el tiempo en el AHL si se necesitan ajustes. Pero la intriga radica en el lado positivo: si hace clic con McDavid o Draisaitl, los Oilers podrían tener de repente otra pieza dinámica en una lista ya cargada.

Edmonton ha pasado años buscando la mezcla correcta en torno a sus superestrellas. En Ike Howard, pueden haberse tropezado con una solución que se esconde a la vista. Ya sea que lo aproveche en octubre o que se convierta en él durante la temporada, una cosa es segura: el margen de éxito de Edmonton se sentirá mucho más amplio si Howard demuestra que la escopeta de hockey se siente lista con la élite de hockey.