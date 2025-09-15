Como Ike Barinholtz se prepara para retratar Elon almizcle En la próxima función «Artificial«, Dijo que no planea llegar al multimillonario y al ex aliado de Donald Trump para su preparación.

«Estoy bien», dijo Barinholtz Variedad Marc Malkin en el Alfombra roja de Emmys. «Es lo suficientemente famoso como para que lo entiendas».

Cuando se le preguntó si estaba nervioso por retratar una figura pública con una plataforma controvertida, en broma dijo: «Todo lo que espero es que si me pone en un Gulag, es uno con todos mis amigos. De esa manera podemos tener una fiesta».

Dirigido por Luca Guadagnino, la próxima película también protagonizará a Andrew Garfield y Yura Borisov. Se ha descrito como un «drama cómico ambientado en el mundo de la inteligencia artificial».

Barinholtz también reveló su emoción de colaborar con Guadagnino en el proyecto. «Luca Guadagnino es un verdadero genio y saca cosas de las personas», dijo. «Cualquier inquietud en la que tuviera que entrar fue al instante por ese genio».

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, los informes anteriores sugirieron que «artificial» se centra en la compañía Openai y el período tumultuoso en 2023 cuando su CEO, Sam Altman, fue despedido y volvió a contratar en solo unos días.

Se ha informado que Garfield retrata a Altman, mientras que Borisov está interpretando a Iya Stuskever, una cofundadora de Operai que lideró el movimiento para deshacerse de Altman. Otras estrellas que se han unido al elenco incluyen a Monica Barbaro, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman y Cooper Koch.

Simon Rich escribió el guión y producirá junto a David Heyman y Jeffrey Clifford de Heyday Films, así como Jennifer Fox. La película vendrá de Amazon MGM.

Barinholtz recibió una nominación al Emmy por su papel de Sal Saperstein en «The Studio». La comedia de Apple TV+ ha destrozado Emmy Records después de recibir 23 nominaciones, que es la mayor cantidad de comedia en su primera temporada. También empató el récord establecido por «The Bear» el año pasado como la serie de comedia más nominada.

Mira la entrevista a continuación.