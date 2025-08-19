IIS Dahlia reveló la última solicitud de MPOK ALPA, quiere eliminar el esmalte de uñas y eliminar las pestañas antes de la muerte

VIVA – Noticias de partida MPOK ALPA Dejando el dolor y varias historias recién reveladas. Uno de ellos vino del cantante Dandgut Iis dahlia Lo que habla de una red de momentos en la última vez antes de que su amigo muriera.

IIS Dahlia afirmó que los amigos se encargaron de las necesidades de MPOK ALPA en el hospital, incluida la comunicación con los médicos a las necesidades diarias. En el medio del proceso de tratamiento, existe una solicitud de que MPOK ALPA se ordene a sí mismo, como si fuera como una corazonada. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Se sabe que ALPA MPOK usa esmalte de uñas para cubrirse las uñas que han comenzado a ser azuladas debido a los efectos de la quimioterapia. Como si tuviera un presentimiento que irse, el comediante pidió que su esmalte de uñas fuera eliminado.

«La última noche del viernes por la noche significa que el viernes por la noche MPOK Alpa quiere quitar las uñas de las uñas», dijo IIS Dahlia en el evento FYP organizado por Raffi Ahmad e Irfan Hakim, citado el martes 19 de agosto de 2025.

Del mismo modo con sus pestañas. La madre de cuatro hijos también experimentó pérdida en las pestañas debido a la quimioterapia, por lo que puso las pestañas de conexión. Antes de morir, Mpok Alpa también solicitó que se retiraran las pestañas.

«Entonces, como las pestañas, se cayó debido a la quimioterapia. Así que también se combina. Así que esa noche finalmente dijo que quería salir», agregó IIS.

Detrás de eso, IIS también reveló cuán fuerte es la determinación del fallecido para mantener la privacidad, incluidos los planes de decir solo su enfermedad cuando las condiciones mejoraron.

«Estoy emocionado. Por eso no quiero decirle a nadie. Quiero decirte más tarde cuando ya estoy sano, dije: ‘Una vez cancelé así», dijo IIS imitando las palabras de MPOK Alad.