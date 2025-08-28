Iin Glen, Jessie Mei Li, Danielle Galligan Únete a ciencia ficción una raza rara

Iain Glen («Game of Thrones»), Jessie Mei Li («Havoc») y Danielle Galligan («House of Guinness») protagonizarán la ciencia ficción «una raza rara», el debut del director Sam Johnson.

La película, basada en un guión de Callum Henderson, ha envuelto recientemente la producción en el Reino Unido, con una variedad capaz de revelar el primer aspecto de las estrellas principales. Architect ahora ha abordado la función y la ha presentado a los distribuidores de TIFF.

Also starring Neil Maskell (“Kill List”), Conrad Khan (“Peaky Blinders”) and Bronson Webb (“Ted Lasso”), “A Rare Breed” followers hikers Mia (Li) and Erin (Galligan) as they come across a log cabin deep in the forest, where grizzled, enigmatic veteran Ray (Glen) has taken a seemingly innocent young girl, Chloe (Katelyn Rose Downey, de «The Nun II»), rehén. Pero al intentar intervenir, se dan cuenta de que hay eventos mucho más grandes en juego, y cuando son atacados por un grupo sombrío de mercenarios, Chloe comienza a revelar sus verdaderos poderes.

La película es producida por Collie McCarthy y Diarmuid Hughes para imágenes de cuarenta pies («Solía ​​ser famoso», «Fran the Man»), con Peter Block (franquicia «Saw») y Cory Neal («Frozen») Producción ejecutiva para un bote más grande.

Jessie Mei Li y Danielle Galligan en ‘Una raza rara’

«Sam me recuerda a un joven Colin Trevorrow y tiene la habilidad y la visión de ser un talento generacional», dijo Calum Gray de Architect. «Es un constructor mundial inmersivo, que enfrenta totalmente la audiencia, y tiene instintos comerciales agudos de afeitándose. ‘Una raza rara’ es una película de grandes ideas y tensión emocionante que le da a Sam el amplio lienzo para mostrar cuán bueno es».

El cineasta debut Johnson se cortó las campañas de tiro de dientes para marcas como Louis Vuitton, Vogue y Levis, con estrellas como Rita Ora, Barry Keoghan y Brian Cox. Ha dirigido cuatro cortometrajes, incluido el destacado «Earthy Meetters», una carta de amor a Spielberg temprano también producida por McCarthy, que se estrenó en el Tribeca Film Festival y fue adquirida por Disney+.

Shot on location in Surrey, UK, “A Rare Breed’s” production team includes executive producer Simon West (“Con Air,” “Lara Croft: Tomb Raider” and “The Expendables 2”), cinematographer Hamish Anderson (“Black Dog”), production designer Simon Walker (“Polite Society”), costume designer Helen Bolter (“I Used to be Famous”), 1st AD Freddie Hall (“Greatest Days”) and Editora Michele Chiappa.

«Una raza rara» es financiada por Ed Pragnell y City Boy Hands («La versión persa», «estaré allí»). El arquitecto ayudó a aumentar el financiamiento, los productos ejecutivos y manejar las ventas mundiales.

Johnson está representado por Patrick Child, Iain Glen por Claire Maroussas y Jessie Mei Li de Livi Shean, todo en Independent Talent. Danielle Galligan es representada por Joe Powell en Curtis Brown.