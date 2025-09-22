IIIGCE 2025 Dé la energía limpia a través de torneos de golf, fútbol y divertidos caminatas y carreras

Yakarta, Viva – El 11º evento internacional de Indonesia Geotérmico Convención y Exposición (IIIGCE) 2025 no solo se convirtió en la etapa de la industria de la energía geotérmica, sino que también presenta la atmósfera deporte que es animado a través de una serie de actividades preceremoniales. Se realizaron varios programas deportivos para expandir la participación pública mientras hacía eco de un espíritu de vida saludable y sostenible.

Las tres agendas deportivas que le robaron más atención incluyen IgGC Rolling Golf Torneo, Campeonato Geotérmico de Fútbol, ​​SERTA GEOTERMAL Caminata divertida & Correr.

Torneo de golf, Fútbol americanopara divertir

El torneo IgGC Rolling Golf atrajo con éxito a los participantes de la industria, el gobierno, a la comunidad deportiva. Este torneo no es solo una competencia, sino que también se convierte en un contenedor de redes interprofesional con el espíritu de deportividad.

No menos interesante, el campeonato de fútbol geotérmico presenta habilidades competitivas y trabajo en equipo de los participantes que compiten en la parrilla. El fútbol fue elegido como un símbolo deportivo más cercano a la comunidad, con mensajes importantes sobre la cooperación para fines comunes.

Mientras tanto, Geothermal Fun Walk & Run presenta un entusiasmo público más amplio. Cientos de participantes de varios grupos participaron en actividades de caminata de larga duración, animando la atmósfera mientras promueven un estilo de vida saludable que está en armonía con la visión de la energía limpia.

Deporte como puerta de educación energética



Campeonato de fútbol geotérmico

El presidente del Comité de Implementación de IIIGCE 2025, Ismoyo Argo, enfatizó que la participación de los deportes en esta serie de eventos era parte de la estrategia de expandir la conciencia pública.

«A través de los deportes, el mensaje de sostenibilidad es más fácilmente aceptado por la comunidad. Queremos que la energía geotérmica no solo se entienda como un problema técnico, sino también como parte de un estilo de vida saludable y un futuro verde», dijo.

Además, el presidente de la Asociación Geotérmica de Indonesia (API), Julfi Hadi, dijo que IIIGCE 2025 se había desarrollado para ser más que un foro comercial. «Ahora, IIIGCE es un espacio para la unión, no solo para el gobierno y la industria, sino también para la comunidad más amplia, incluso a través de actividades deportivas que pueden llegar a la generación más joven», explicó.



Presidente de la Asociación Geotérmica de Indonesia (API), Julfi Hadi,

Registro de participación de IIGCE 2025

IIIGCE 2025 registró una participación extraordinaria a la que asistieron 758 participantes de la convención, 70 expositores, así como más de 15,000 visitantes de exhibición de 34 países. No solo eso, 18 patrocinadores también respaldaron la implementación que confirmó cada vez más el papel de Indonesia como el centro de gravedad del desarrollo de la energía geotérmica global.

Con la adición de una serie de deportes como el golf, el fútbol y la carrera de diversión, IIIGCE 2025 se demuestra como un evento inclusivo: unir innovación energética con el espíritu de los deportes.

En línea con el gran tema «fomentando la colaboración para una economía verde en Indonesia: el papel de la energía geotérmica en el crecimiento sostenible», IIIGCE 2025 muestra que la transición energética no es solo una cuestión de tecnología e inversión, sino también estilo de vida.

A través de una combinación de deportes, educación e innovación, IIIGCE 2025 logró mover la participación de la comunidad para construir conjuntamente un futuro energético limpio, saludable y sostenible.