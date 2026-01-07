IHT se desarrolla rápidamente y los empresarios de cigarrillos de Madurese aportan sinergia para avanzar juntos

Jacarta – Crecimiento industria resultados tabaco (IHT) en Indonesia está aumentando rápidamente, incluso en las regiones maduro. El efecto multiplicador también se siente cada vez más, empezando por la absorción de materias primas del tabaco de los agricultores locales, la absorción de mano de obra (intensiva en mano de obra), el aumento de los ingresos regionales y los ingresos estatales del sector agrícola. impuestos productos de tabaco.

En respuesta a estos acontecimientos, los empresarios fabriles cigarrillo Cahaya Pro, H. Fathor Rosi, invitó a los empresarios del IHT de Madura a levantarse y avanzar juntos, y pidió al gobierno central apoyar este paso.

Según Fathor, el IHT es una de las columnas vertebrales de los ingresos estatales y para regiones como Madura esto es muy crucial, especialmente para la continuidad de la economía regional y de los trabajadores del sector tabacalero.

«Por favor, dejen que el gobierno central defienda esto, no maten a la industria tabacalera, pero ayuden a desarrollar la industria tabacalera. No es sólo Cahaya Pro quien quiere avanzar. También queremos avanzar juntos. Como dijo el regente de Pamekasan, ‘Levántate juntos, calidad próspera'», dijo Fathor en su declaración, el miércoles 7 de enero de 2026.

Bacapres Ganjar Pranowo visitó una fábrica de cigarrillos en Malang

También transmitió un mensaje al vicegobernador de Java Oriental, Emil Dardak, para que el gobierno central brinde orientación a los empresarios de IHT en Madura.

«Para que los productores de tabaco de Madurese estén capacitados. Porque Madura sólo necesita ser capacitado. InshaAllah, Madura no se avergonzará», dijo.

Se sabe que PR Cahaya Pro Pamekasan recibió el Premio Madura en la categoría de mayor contribuyente local del impuesto especial IHT 2025, que fue recibido directamente por el propietario de PR Cahaya Pro, H. Fathor Rosi.

En el récord de contribuciones al impuesto especial de IHT de 2025, PR Cahaya Pro no solo es el más alto en Pamekasan Regency sino también el número uno en Madura.

Fathor también expresó su agradecimiento y reconocimiento a los colegas del comité de los XII Premios Madura que llevaron a cabo con éxito la premiación en este evento.

«Sin olvidar, queremos expresar nuestro mayor agradecimiento a todos nuestros empleados, porque sin ellos no habríamos podido llegar hasta aquí. De hecho, la mayor contribución de 2015 fue, Alhamdulillah, Cahaya Pro siempre fue el número uno en Madura», dijo Fathor.