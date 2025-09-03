IHSG tiene la oportunidad de avanzar en la tendencia, considere 5 acciones potenciales del analista de Cuan Jagoan

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) se espera que acepte la tendencia de fortalecimiento en una sesión de negociación el miércoles 3 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, JCI, JCI rebote 0.85 por ciento a LEVRL 7,801.58.

Leer también: JCI notó el aumento del 0.84 por ciento en el cierre del mercado, las acciones de Antam al emisor de Prajogo volar



Analista Binaartha Sekuritas reveló que JCI ha alcanzado el objetivo ideal de Wave (IV). Precisamente en el área de retroceso de Fibonacci 38.2 por onda larga (III).

«De modo que la oportunidad del aumento de Wave (V) si el CSPI logró penetrar por encima del nivel de 7,874», explicó Ivan en su investigación, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Leer también: El rupia se debilitó a pesar de que el sector manufacturero comenzó a ser expansivo



Los puntos de apoyo de JCI están en 7,699, 7,534 y 7,383. Mientras que la resistencia apunta en el área de 7,874, 8,025, 8,102 y 8,182.



Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

Leer también: Se proyecta que JCI fluctúe, la oportunidad de recuperarse está abierta en medio del sentimiento político y el precio del oro



Además, Ivan predice que varios emisores de acciones tienen una oportunidad brillante. Siguiente Recomendaciones de stock potencial cómo Lo cual es digno de inversor para verlo.

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 1.230

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 4,000-4,100

Precio objetivo: 4.300

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 3,550-3,650

Precio objetivo: 4,150

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 1.755

PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1,540-1,610

Precio objetivo: 1.760