IHSG tiene la oportunidad de avanzar en la tendencia, considere 5 acciones potenciales del analista de Cuan Jagoan

Miércoles 3 de septiembre de 2025 – 08:39 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) se espera que acepte la tendencia de fortalecimiento en una sesión de negociación el miércoles 3 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, JCI, JCI rebote 0.85 por ciento a LEVRL 7,801.58.
Analista Binaartha Sekuritas reveló que JCI ha alcanzado el objetivo ideal de Wave (IV). Precisamente en el área de retroceso de Fibonacci 38.2 por onda larga (III).
«De modo que la oportunidad del aumento de Wave (V) si el CSPI logró penetrar por encima del nivel de 7,874», explicó Ivan en su investigación, miércoles 3 de septiembre de 2025.
Los puntos de apoyo de JCI están en 7,699, 7,534 y 7,383. Mientras que la resistencia apunta en el área de 7,874, 8,025, 8,102 y 8,182.
Además, Ivan predice que varios emisores de acciones tienen una oportunidad brillante. Siguiente Recomendaciones de stock potencial cómo Lo cual es digno de inversor para verlo.
PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 1.230
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 4,000-4,100
- Precio objetivo: 4.300
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 3,550-3,650
- Precio objetivo: 4,150
PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)
- Recomendaciones: Tome ganancias
- Precio objetivo: 1.755
PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1,540-1,610
- Precio objetivo: 1.760
