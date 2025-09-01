IHSG tiene el potencial de recuperarse después de caer en picado el impacto de la manifestación, considere 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Lunes 1 de septiembre de 2025 – 08:32 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) proyectado para retroceder (rebote) En la negociación el lunes 1 de septiembre de 2025. Al cierre del viernes 29 de agosto de 2025, JCI se desplomó 1,53 por ciento a 7,830,48 sentimiento deprimido demostración Lo que sucedió en varios puntos en Yakarta.
Leer también:
JCI cerró 121 puntos en el medio de la manifestación continua, un vistazo a 5 acciones que aún son poderosas
El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI había llenado la brecha 7,800-7,835 en la sesión de negociación del viernes. JCI también logró rebotar después de probar la línea de la escuela secundaria-20, que es un apoyo dinámico.
«IHSG tiene el potencial de regresar en una tendencia positiva si el cierre diario está por encima del nivel de 7,900», dijo Ivan citado de su declaración escrita, el lunes 1 de septiembre de 2025.
Leer también:
IHSG se desplomó más del 2 por ciento al final de la primera sesión, verifique 5 acciones exitosas en el disparo
https://www.youtube.com/watch?v=MSOAYPB6X_0
Sin embargo, Ivan advirtió que todavía había inversores de que el JCI se formara más bajo antes de pisar el gas hacia el Zonq verde.
Leer también:
El analista de predicción de IHSG continuará fortaleciéndose, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN
Los puntos de apoyo JCI están en el área de 7,739, 7,660 y 7,534. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,900, 8,025, 8,102 y 8,182.
Además, Ivan filtró una serie de acciones que se pensaba que tenían un rendimiento positivo. Operaciones potenciales cómo incluido:
PT Astra International TBK (ASII)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 5,250-5,350
- Precio objetivo: 5,825
PT Bank Asia Central TBK (BBCA)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 7,650-7,850
- Precio objetivo: 8,575
PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 1.390
PT Bukit Asam TBK (PTBA)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,300-2,350
- Precio objetivo: 2,510
PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,470-2,570
- Precio objetivo: 2,860
Página siguiente
PT Astra International TBK (ASII)