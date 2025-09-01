IHSG tiene el potencial de recuperarse después de caer en picado el impacto de la manifestación, considere 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) proyectado para retroceder (rebote) En la negociación el lunes 1 de septiembre de 2025. Al cierre del viernes 29 de agosto de 2025, JCI se desplomó 1,53 por ciento a 7,830,48 sentimiento deprimido demostración Lo que sucedió en varios puntos en Yakarta.

El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI había llenado la brecha 7,800-7,835 en la sesión de negociación del viernes. JCI también logró rebotar después de probar la línea de la escuela secundaria-20, que es un apoyo dinámico.

«IHSG tiene el potencial de regresar en una tendencia positiva si el cierre diario está por encima del nivel de 7,900», dijo Ivan citado de su declaración escrita, el lunes 1 de septiembre de 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=MSOAYPB6X_0

Sin embargo, Ivan advirtió que todavía había inversores de que el JCI se formara más bajo antes de pisar el gas hacia el Zonq verde.

Los puntos de apoyo JCI están en el área de 7,739, 7,660 y 7,534. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,900, 8,025, 8,102 y 8,182.

Además, Ivan filtró una serie de acciones que se pensaba que tenían un rendimiento positivo. Operaciones potenciales cómo incluido:

PT Astra International TBK (ASII)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 5,250-5,350

Precio objetivo: 5,825

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 7,650-7,850

Precio objetivo: 8,575

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 1.390

PT Bukit Asam TBK (PTBA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,300-2,350

Precio objetivo: 2,510

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)



Ilustración de cemento indonesio.

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,470-2,570

Precio objetivo: 2,860