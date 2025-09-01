IHSG tiene el potencial de recuperarse después de caer en picado el impacto de la manifestación, considere 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN


Lunes 1 de septiembre de 2025 – 08:32 Wib

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) proyectado para retroceder (rebote) En la negociación el lunes 1 de septiembre de 2025. Al cierre del viernes 29 de agosto de 2025, JCI se desplomó 1,53 por ciento a 7,830,48 sentimiento deprimido demostración Lo que sucedió en varios puntos en Yakarta.

Leer también:

JCI cerró 121 puntos en el medio de la manifestación continua, un vistazo a 5 acciones que aún son poderosas

El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI había llenado la brecha 7,800-7,835 en la sesión de negociación del viernes. JCI también logró rebotar después de probar la línea de la escuela secundaria-20, que es un apoyo dinámico.

«IHSG tiene el potencial de regresar en una tendencia positiva si el cierre diario está por encima del nivel de 7,900», dijo Ivan citado de su declaración escrita, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también:

IHSG se desplomó más del 2 por ciento al final de la primera sesión, verifique 5 acciones exitosas en el disparo

https://www.youtube.com/watch?v=MSOAYPB6X_0

Sin embargo, Ivan advirtió que todavía había inversores de que el JCI se formara más bajo antes de pisar el gas hacia el Zonq verde.

Leer también:

El analista de predicción de IHSG continuará fortaleciéndose, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Los puntos de apoyo JCI están en el área de 7,739, 7,660 y 7,534. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,900, 8,025, 8,102 y 8,182.

Además, Ivan filtró una serie de acciones que se pensaba que tenían un rendimiento positivo. Operaciones potenciales cómo incluido:

PT Astra International TBK (ASII)

  • Recomendaciones: Compra de negociación
  • Área de compra: 5,250-5,350
  • Precio objetivo: 5,825

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 7,650-7,850
  • Precio objetivo: 8,575

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)

  • Recomendaciones: Hold
  • Precio objetivo: 1.390

PT Bukit Asam TBK (PTBA)

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 2,300-2,350
  • Precio objetivo: 2,510

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Ilustración de cemento indonesio.

Ilustración de cemento indonesio.

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 2,470-2,570
  • Precio objetivo: 2,860

Página siguiente

PT Astra International TBK (ASII)

Página siguiente





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí