IHSG sube más del 1 por ciento impulsado por una serie de sentimientos internos, las acciones de BNI e Indosat son fuertes

Jacarta – Índice de precios Existencias CombinaciónIHSG) se disparó un 1,04 por ciento o 84,91 puntos al cierre de la jornada del jueves 9 de octubre de 2025. Este rápido aumento empujó al índice nacional a superar el nivel de 8.250,94.

Lea también: Sesión I de la JCI emocionada: consulte 3 acciones en el ranking de mayores ganancias



Se observó que el movimiento de la JCI alcanzó 8.272 como punto más alto, mientras que la posición más baja fue 8.159. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 27,10 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 3,08 millones.

La mayoría de los sectores verdes fueron liderados por el fortalecimiento del sector del transporte con un 3,14 por ciento. Por otro lado, el sector tecnológico cayó un 3,28 por ciento, el sector energético corrigió un 1,12 por ciento y el sector inmobiliario cayó un 0,44 por ciento.

Lea también: La rupia se fortalece a pesar de que el mercado responde negativamente a los datos de ventas de oro de BI



El sector cíclico se disparó un 1,63 por ciento, el sector no cíclico se disparó un 1,51 por ciento y el sector financiero aumentó un 1,14 por ciento. También se registraron resultados positivos en el sector de la salud con un aumento del 0,99 por ciento, el sector de infraestructura con un aumento del 0,95 por ciento, el sector de materias primas con un aumento del 0,43 por ciento y el sector industrial. fortalecer 0,16 por ciento.

Lea también: Con una apertura más fuerte, la JCI tiene potencial para recuperarse a pesar de que las bolsas de valores de Asia y el Pacífico y Wall Street están lentos



Los analistas de Phintraco Sekuritas sospechan que el tipo de cambio tiene factores positivos la rupia se fortaleció frente al dólar estadounidense. Otro sentimiento impulsor proviene de las señales que comienzan a ocurrir. decoración de escaparates Considerando el promedio histórico de los últimos 10 años, la JCI tiende a registrar un desempeño positivo en octubre.

«Técnicamente, el MACD formó una cruz dorada y el indicador estocástico RSI volvió a subir en la zona de pivote. JCI logró mantenerse por encima del nivel 8200 acompañado de un volumen de compras», explicó el analista Phintraco Sekuritas en su investigación citada el jueves 9 de octubre de 2025.

En línea con la brillante JCI, que se vio respaldada por una serie de sentimientos, también se observó que varios emisores de acciones registraron saltos de precios relativamente altos. Los siguientes son tres emisores de acciones que, según Phintrcao Sekuritas, se encuentran entre los principales ganadores en la categoría LQ45.

PT Amman Mineral International Tbk (AMMN)

Las acciones de AMMN se dispararon un 6,09 por ciento o 425 puntos, volando hasta la posición 7.400.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)

Las acciones de BBTN siguieron un aumento del 4,66 por ciento o 55 puntos y cerraron en el nivel 1.235.

PT Indosat Tbk (ISAT)

Las acciones de ISAT también brillan gracias a un fortalecimiento del 4,12 por ciento o 75 puntos hasta 1.895.

Existencias