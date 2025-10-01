IHSG Session I Was Lethargic, las acciones del emisor de medios propiedad de emitk Melesa dua digit

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Estacionamiento delgado sobre una línea plana. JCI dio 0.01 por ciento o 1.01 puntos a 8,062.08 al final de la primera sesión de negociación el miércoles 1 de octubre de 2025.

Leer también: El analista de proyección JCI está incluido en la fase de consolidación a pesar de una señal alcista, monitorear 5 acciones potenciales



Según la observación de Viva en Stockbit, el índice se mueve dentro del área de 8,049-8,093 área y había tocado el nivel de 8.091. Marca transacción En el mercado regular, alcanzó RP 11.96 billones con una frecuencia de transacción de 1.67 millones.

El analista de Phintraco Sekuritas evaluando técnicamente, continúa la formación de histogramas negativos en MACD. Mientras tanto, el indicador RSI estocástico está en el área de pivote.

Leer también: El jefe y entre Freeport Indonesia acordaron amar el 12 por ciento de las acciones a Indonesia



El sector tecnológico disparó 4.94 por ciento seguido por el aumento de la materia prima y el sector cíclico en un 1,08 por ciento. Luego, el sector de la salud aumentó en un 0,56 por ciento y el sector Nergi aumentó un 0,36 por ciento.



Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Leer también: El JCI estaba cerrado para declinar hoy, Alfamart comparte a Unilever Kinclong



Por el contrario, el sector industrial erosionó el 1.08 por ciento, el sector de traducción perdió un 0,91 por ciento y el sector financiero colapsó el 0,28 por ciento. El sector no cíclico también observó otra disminución en un 0.26 por ciento y el sector de infraestructura fue de 0.01 por ciento.

«Estimamos que el JCI tiene el potencial de moverse en el nivel de 8.025-8,100 en el comercio de la segunda sesión», continuó el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración el miércoles 1 de octubre de 2025.

Además, Phintraco Sekuritas informó a tres emisores de acciones que registraron un salto de precio significativo para que logró ingresar al máximo ganador, entre otros:

Surya Citra Media TBK (SCMA)

Las acciones de SCMA dispararon dos dígitos de 19.05 por ciento o 64 puntos a 400.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA aumentaron 2.55 por ciento o 50 puntos al nivel de 2,010.

Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Los resultados positivos también se imprimen por acciones de CPIN de 1.93 por ciento o 90 puntos en el área de 4.750.