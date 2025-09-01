Ihsg Session I SIGUNO RED, las acciones de Antam a Adaro están soleadas

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Todavía experimentan contrastes desde el viernes por la tarde de la semana pasada hasta la primera sesión de operaciones el lunes 1 de septiembre de 2025. JCI debilitado 0.76 por ciento o 59.51 puntos a 7,770.98.

Basado en la observación de Viva a través de Stockbit, el movimiento JCI está dentro del área de 7,547-7,770 áreas. Al registrar un valor de transacción de RP 14.67 billones con una frecuencia de transacción de 1,52 millones de veces.

La disminución en el JCI está en línea con la corrección de varios sectores de existencias. El sector de transporte debilitó el 1,69 por ciento, el sector financiero se erosionó un 1,57 por ciento, el sector cíclico se redujo al 0,95 por ciento, el sector tecnológico perdió 0,88 por ciento y el sector no cíclico colapsó el 0,41 por ciento.

Aunque el índice doméstico no ha podido salir de la tendencia de corrección, ya que el sector de acciones logró registrar un aumento. El Sektir Health disparó 2.24 por ciento, el sector industrial aumentó en un 1,21 por ciento, el sector de la materia prima (materiales básicos) se disparó un 0,67 por ciento y el sector inmobiliario aumentó un 0,19 por ciento.

Técnicamente, el analista de Phintraco Sekuritas ve una pendiente negativa que se amplía en MACD. Esto está en línea con el RSI estocástico que conduce al área de sobreventa.

«Estimamos que la JCI tiene el potencial de moverse en el rango de 7,700-7,780 en el comercio de la segunda sesión», se citó la proyección Phintraco Sekuritas de su declaración escrita el lunes 1 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores de acciones exitosos obtuvieron un salto de precio significativo cuando IHSG cayó en la zona roja. Siguiendo el Gainer superior se ubica en la junta principal en el comercio esta tarde.

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Los oficiales muestran el oro de Antam en Antam Pulo Gadung Boutique, Yakarta (ilustración de fotos)

Las acciones de ANTM dispararon 6.91 por ciento o 210 puntos para penetrar el área de 3.250.

PT Adaro Andalan Indonesia TBK (Aadi)

Las acciones de Aadi siguieron un fortalecimiento de 3.26 por ciento o 225 puntos a 7,125.

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Los resultados positivos también fueron imprimidos por acciones de TINTP de 2.29 por ciento o 175 puntos a 7.825.