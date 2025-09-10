IHSG Session I Rebounds Rápidamente, mira a 3 acciones brillantes en las filas de los principales ganadores

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Girando fortificado Después de dos días experimentando una fuerte corrección. JCI registró un aumento de 1.06 por ciento o 80.81 por ciento a 7,709.41 al final de la primera sesión de negociación el miércoles 10 de septiembre de 2025.

JCI se mueve en el rango de áreas 7,661-7,718. Marca transacción Se registró a Rp 8.34 billones con una frecuencia de transacción de 1.06 millones de veces.

El elegante de IHSG es apoyado por una secuencia sectorial. Citado del informe de Phintraco Sekuritas, el sector de infraestructura disparó 1.55 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 1,43 por ciento y el sector financiero aumentó 1.39 por ciento.

Sin embargo, se observa que otros sectores todavía están en la tendencia negativa. El sector de la materia prima disminuyó el 0,75 por ciento, el sector tecnológico se redujo al 0,42 por ciento y el sector de transporte debilitó el 0,35 por ciento.

Analista de Phintraco Sekuritas que busca técnicamente, hay un adelgazamiento de histograma negativo de MACD. El indicador RSI estocástico está en el área de sobreventa.

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el nivel de 7675-7725 en el comercio de la segunda sesión», escribió el analista de Phintraco Sekuritas en su informe, miércoles 10 de septiembre de 2025.

En medio de un rápido aumento, varias acciones también obtuvieron un fortalecimiento. Aquí hay tres emisores de acciones en las filas de los principales ganadores.

PT Bank Jago TBK (Arto)

Las acciones de Arto se dispararon 7.61 por ciento o 150 puntos para que penetrara en el área de 2.120.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Las acciones de MAPI aumentaron 5.08 por ciento o 65 puntos a 1,185.

Barito Pacific TBK (BRPT)

Los resultados brillantes también fueron imprimidos por acciones de BRPT de 3.72 por ciento o 80 puntos al nivel de 2,230.