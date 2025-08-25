IHSG Session I Rebounds más del 1 por ciento, Check Shield Shares en las filas de los principales ganadores

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Girar un fortalecimiento relativamente alto al final de la primera sesión comercioLunes 25 de agosto de 2025. JCI Records rebote 1.01 por ciento o 79.98 puntos a 7,938.83.

JCI se mueve en el rango de área de 7,915 a 7,951. Publicando el valor de transacción de RP 10.50 billones.

Todo el sector de acciones compactos fortalecido por el aumento del sector inmobiliario de 3.10 por ciento. El sector tecnológico disparó 2.16 por ciento y el sector de infraestructura aumentó un 2.02 por ciento.

El sector financiero ganó 1.91 por ciento, el sector Cyclicas aumentó 1.29 por ciento y el sector de la materia prima (material básico) se disparó 0.93 por ciento. El fortalecimiento también se imprime en los sectores de energía, transporte, salud, no cíclicos e industriales.

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa técnicamente, existe una formación de histograma negativo en MACD. Mientras que el RSI estocástico está en el área de pivote.

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el rango de 7,900-7,970 en el comercio de la segunda sesión», dijo a partir de su investigación, el lunes 25 de agosto de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores que llegaron a las filas de los principales ganadores en la Junta principal de la Bolsa de Valores, incluyendo:

Surya Citra Media TBK (SCMA)

Las acciones de SCMA se dispararon 15.33 por ciento o 46 puntos a 346.

Medios de la Torre Nusantara TBK (TOWR)

Las acciones de TOWR registraron un aumento de 9.92 por ciento o 62 puntos al nivel de 665.

Desarrollo de ciputra TBK (CTRA)

Las acciones de CTRA subieron 5.94 por ciento o 60 puntos y se cerraron en un área de 1.070.