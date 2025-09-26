IHSG Session I Rebound, el stock de productor de baterías eléctricas es casi el 23 por ciento

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) fortaleció 30.45 puntos o 0.38 por ciento al final de la primera sesión comercio Viernes 26 de septiembre de 2025. El salto de precios empujó el índice a ascender a 8.071.11.

El movimiento JCI está dentro del área de 8.035-8,090 área. El valor de la transacción alcanzó los 11.51 billones con una frecuencia de transacción de 1.19 millones de veces.

El sector de la materia prima (material básico) lideró un aumento de 1.97 por ciento. El sector no cíclico fortaleció el 0,82 por ciento y el sector tecnológico se disparó al 0,73 por ciento.

Sin embargo, otros dos sectores todavía están cayendo en la zona roja. El sector de transporte debilitó el 1,42 por ciento y el sector cíclico se redujo al 0,34 por ciento.

Analista de Phintraco Sekuritas técnicamente existe una formación de histogramas negativos en MACD. El indicador RSI estocástico conduce al área de pivote después de experimentar la Cruz de la Muerte.

«Estimamos que IHSG tiene el potencial de moverse en el nivel de 8025-8100 en el comercio de la segunda sesión», continuó el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración, el jueves por la tarde, 26 de septiembre de 2025.

Además, Phintraco Sekuritas informó a tres emisores que superaron los rangos de ganadores principales porque lograron registrar el salto de precio más alto, entre otros:

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)



Las acciones de MBMA se dispararon hasta 22.84 por ciento o 106 puntos a través del nivel 570.

Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Las acciones de UNVR obtuvieron un aumento de 7.49 por ciento o 130 puntos a 1,865.

PT Petrosea TBK (PTRO)

Las acciones de PTRO aumentaron en un 3,86 por ciento o 180 puntos cerrados en el área de 2,150.