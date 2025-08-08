IHSG Session I Rebound compatible por MSCI, hay 625 puntos que se disparan en los principales ganadores

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) registró con éxito el fortalecimiento en la primera sesión de negociación el viernes 8 de agosto de 2025. JCI aumentó un 0.78 por ciento o 58.53 puntos a 7,548.72.

Citando el informe Phintraco Sekuritas, el JCI se movió en el área del área 7,515-7,649. Publicando el valor de transacción de RP11.21 billones.

Phintraco Sekuritas vio que el brillo del índice doméstico estaba respaldado por un sentimiento positivo del anuncio MSCI Que incluyó varias acciones nuevas como DSSA, PTRO, CUAN y TAPG. Técnicamente, el histograma MACD comienza a inclinarse pero tiene el potencial fortificado Como resultado de RSI estocástico, indica las posibilidades de la cruz dorada en el área de sobreventa.

«Por lo tanto, el JCI se moverá en el rango de 7,525-7,575 en la segunda sesión del comercio de hoy», la explicación de Phintraco Sekuritas fue citado a partir de una declaración escrita, viernes 8 de agosto de 2025.

Rebote IHSG también fue alentado por un rápido aumento en varios sectores de existencias. El sector energético disparó 2.69 por ciento, el sector industrial aumentó un 2,20 por ciento y el sector financiero disparó 0,83 por ciento.

Aunque JCI es verde al final de la primera sesión, una serie de acciones experimentaron una corrección bastante profunda. El sector tecnológico cayó un 3,97 por ciento, el sector de la salud se erosionó en un 0,56 por ciento y el sector cíclico (consumidor) perdió 0,17 por ciento.

Una serie de emisores de acciones también mostraron un rendimiento positivo en línea con el aumento en el índice. Las siguientes tres acciones ingresaron con éxito en las filas de los principales ganadores reportados por Phintraco Sekuritas.

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Las acciones de INTP se dispararon 8.45 por ciento o 625 puntos para que el vuelo tocara el nivel de 8.025.

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Acciones de conglomerado Lo que controló Prajogo Pangestu registró un aumento de 4.62 por ciento o 110 puntos a 2,490.

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)

Los saltos de precios significativos también se imprimen mediante acciones de 3,56 por ciento o 90 puntos y se cierran en el área de 2.620.