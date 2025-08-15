IHSG Session I Flat, pero imprima el récord de ATH Cuando el discurso de Prabowo, verifique 3 acciones de Gainers Top

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Relativamente plano al final de la primera sesión comercio Viernes 15 de agosto de 2025. Aun así, IHSG logró penetrar el récord más alto (todo el tiempo) cuando el presidente Prabowo Subianto pronunció un discurso estatal.

IHSG estacionó en el área de 7,926.25 o perdió 4.7 puntos o 0.06 por ciento. El JCI había tocado el área de 8.017 como la posición más alta, mientras que la posición más baja en el nivel de 7.898 publicando el valor. transacción alcanzó RP 23.63 billones.

Se observa que algunos sectores aumentan. El sector tecnológico aceleró el 3,75 por ciento, el sector cíclico fortaleció un 0,24 por ciento y el sector de la salud aumentó el 0,14 por ciento.

El aumento se equilibró con una disminución en varios otros sectores. El sector de infraestructura cayó un 1,77 por ciento, el sector industrial debilitó un 0,78 por ciento y el sector de la materia prima (material básico) se redujo al 0,66 por ciento.



Los empleados observan la pantalla que muestra información sobre el movimiento de la JCI en el Edificio de la Bolsa de Indonesia (BEI), Yakarta, viernes (26/06/2020). (Ilustración fotográfica) Foto : Entre fotos/dhemas reviyanto

Analista Phintraco Sekuritas que evalúa técnicamente la formación de histogramas positivos en MACD tiende a ser de lado. Esto está en línea con el RSI estocástico en el área de sobrecarga.

«Así que estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el nivel de 7900-8000 en la segunda sesión de operaciones de hoy», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración escrita, el viernes 15 de agosto de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó a tres emisores de acciones que llegaron al máximo ganador. Las acciones con el salto de precio más alto en la junta de negociación principal incluyen:

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Las acciones de INTP se dispararon 2.56 por ciento o 200 puntos para que volaron al nivel de 8,000.

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Las acciones de Akra obtuvieron un aumento de 1.99 por ciento o 25 puntos a 1,280.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

JPFA Shiny comparte gracias a un aumento de 1.63 por ciento o 25 puntos al nivel de 1,560.