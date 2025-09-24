Ihsg Session I Datar, Prajogo comparte a Salim Moncer

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Cambiado ligeramente en la primera sesión comercio Miércoles 24 de septiembre de 2025. IHSG cayó ligeramente 3 puntos o 0.04 por ciento a 8,121.98.

Leer también: Precios del oro de hoy 24 de septiembre de 2025: los productos de Antam son cada vez más elegantes y globales varían



Citando la investigación de Phintraco Sekuritas, IHSG se mueve de lado en el área de 8,078-8,169 área. Al registrar el valor de transacción de RP 27.75 billones y la frecuencia de transacción de 1.78 millones de veces.

Técnicamente, el analista de Phintraco Sekuritas ve que la formación de histogramas positivos en MACD disminuyó. El indicador RSI estocástico tiene el potencial de la Cruz de la Muerte en el área de sobrecarga.

Leer también: Analista Wanti-Wanti Oportunidades Oportunidades de oportunidad de corrupción, Peek 5 Recomendaciones de acciones potenciales CUAN



«Estimamos que IHSG tiene el potencial de moverse en el rango de 8,100-8,150 en el comercio de la segunda sesión», continuó el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración el miércoles 24 de septiembre de 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=fjcdxh0ddbw

Leer también: JCI se disparó superior a 8.100 al cierre de hoy, mira una fila de sesek stocks



El elegante sector de la industria gracias a un rápido aumento del 2.88 por ciento. Luego, el sector energético se disparó 1.04 por ciento y el sector de transporte aumentó un 0,97 por ciento.

El fortalecimiento compensó la corrección de varios otros sectores de stock. El sector de infraestructura redujo un 1,19 por ciento, el sector de la salud debilitó el 0,72 por ciento y el sector tecnológico se redujo el 0,46 por ciento.

Aunque el índice doméstico es menos apasionado, algunas acciones de verano obtuvieron puntajes de refuerzo. Aquí hay tres acciones en las filas de los principales ganadores LQ45.

Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT dispararon 8.61 por ciento o 290 puntos para que volaron a 3,660.

PT Adaro Andalan Indonesia TBK (Aadi)

Las acciones de Aadi subieron a 4.48 por ciento o 325 puntos a 7,575.

De indofoo Éxito Makmur TBK (Indf)

Las acciones de INDF siguieron un aumento de 1.61 por ciento o 125 puntos y cerraron en un área de 7,000.