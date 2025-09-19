Ihsg Session I Datar, las acciones de Prajogo aumentaron 120 puntos

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) cambió ligeramente al nivel de 8,003.39 al final de la primera sesión comercio Viernes 19 de septiembre de 2025. JCI debilitó furiosamente 5 puntos o 0.06 por ciento.

El movimiento JCI fue monitoreado en el área de 7,983-8,037. Publicando valores transacción alcanzó RP 9.12 billones y la frecuencia de transacción fue de 1.09 millones de veces.

El sector industrial obtuvo el mayor aumento de 1.31 por ciento. Luego, el sector de la materia prima (material básico) aumentó un 0,78 por ciento y el sector de infraestructura aumentó un 0,50 por ciento.

El fortalecimiento fue compensado por la corrección de varios otros sectores de existencias. El sector inmobiliario ha reducido el 0,67 por ciento, el sector de la terminología debilitó el 0,45 por ciento y el sector de transporte disminuyó el 0,37 por ciento.

En términos de técnico, el analista de Phintraco Sekuritas ve el movimiento de indicadores modernos que muestran condiciones similares. Histograma MACD que se mueve de RSI plano y estocástico se encuentran en el área de sobrecompra.

«Con esta condición, el JCI tiene el potencial de moverse en el rango de 7875-8050 en la segunda sesión de hoy», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Además, Phintraco Sekuritas también informó a tres emisores de acciones que llegaron a la cima de Gaines en LQ45, de la siguiente manera:

Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT dispararon 4.14 por ciento o 120 puntos para penetrar el nivel de 3,020.

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Las acciones de ANTM aumentaron 3.22 por ciento o 110 puntos a 3,530.

Medios de la Torre Nusantara TBK (TOWR)

Las acciones de TOWR aumentaron 2.54 por ciento o 15 puntos al área 605.