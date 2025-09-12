IHSG SESIÓN Volando en línea con el aumento de las acciones de PGAS a Inco

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Sólido 1.04 por ciento u 80.76 puntos en la primera sesión comercio Viernes 12 de septiembre de 2025. El aumento hizo el índice de vuelo a través del área de 7.828.66.

Se observó que el movimiento JCI estaba en el área de Kisara 7,791-7,855. El valor de la transacción se registró a Rp 8.82 billones con una frecuencia de transacción de 1.02 millones de veces.

El rápido aumento en el JCI fue apoyado por el fortalecimiento de la mayoría del sector de acciones. Solo el sector de la salud está atrapado en la zona roja porque se corrige 0.13 por ciento.

Mientras tanto, tres sectores con el mayor aumento, incluido el sector tecnológico que lidera en un 2.53 por ciento, el sector de la materia prima (materiales básicos) fortificado 1.89 por ciento y el sector energético aumentó 1.46 por ciento.

Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Analista de Phintraco Sekuritas Evaluación técnicamente, el movimiento indicador muestra una señal positiva.

Indicadores de RSI estocásticos que han aumentado del área de sobreventa y la confirmación del indicador MACD a través de histogramas negativos que comienzan a reducir.

«Con estas condiciones, la JCI tiene el potencial de continuar fortaleciéndose y movimientos en el rango de 7,800-7,850 en la segunda sesión de hoy», la predicción del analista de Phintraco Sekuritas, como se cita de su investigación, el viernes 12 de septiembre de 2025.

En la misma investigación, Phintraco Sekuritas informó a tres emisores de acciones que registraron el salto de precio más alto. Aquí hay tres acciones que llegaron a las filas de los principales ganadores del LQ45.

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Las acciones de Inco aumentaron 6.42 por ciento o 240 puntos a 3,980.

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Las acciones de TINTP se dispararon 3.30 por ciento o 250 puntos a 7.825.

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Los resultados positivos también fueron imprimidos por acciones de PGAS de 2.86 por ciento o 50 puntos a 1.800.