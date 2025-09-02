IHSG SESIÓN I Rebada Rapid 1.17 por ciento, Gold Kinclong Emiser Shares

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias El combinado (CSPI) logró salir de la tendencia de corrección en la primera sesión de negociación el martes 2 de septiembre de 2025. JCI fortalecido ascendiendo a 1.17 por ciento o 90.25 por ciento penetró el nivel de 7.826.

Basado en la observación de Viva en Stockbit, el movimiento JCI está en el rango de 7,771-7,893 áreas. Publicando el valor de transacción de RP 8.41 billones.

El analista de Phintraco Sekuritas evaluando técnicamente, JCI está de vuelta en el MA20. Esto está en línea con la formación del histograma negativo de MACD que se está ejecutando RSI bajo y estocástico que conduce al área de sobrevendido.

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el nivel de 7790-7850 en el comercio de la segunda sesión», se citó la predicción del analista de Phintraco Sekuritas de su investigación, martes 2 de septiembre de 2025.



Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Todo el sector compacto imprime resultados positivos positivos. El sector de la materia prima (materiales básicos) conduce con aumentar El 3.34 por ciento después del sector industrial aumentó un 3.03 por ciento y el sector inmobiliario se disparó 2.32 por ciento.

Algunos sectores de acciones registraron un aumento por encima del 1 por ciento, incluido el sector de la tecnología que se elevó 1.93 por ciento, el sector energético aumentó un 1,52 por ciento, el sector de transporte aumentó un 1,45 por ciento, el sector cíclico aumentó 1.31 por ciento, el sector de infraestructura aumentó 1.28 por ciento y el sector no cíclico obtuvo 1.13 por ciento.

Phintraco Sekuritas informó que tres acciones emisores en los principales ganadores en la junta de negociación principal. La siguiente es una lista de acciones que registran el salto de precio más alto.

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Las acciones de ANTM dispararon 6.88 por ciento o 220 puntos a 3,420.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de MDKA registraron un aumento de 4.63 por ciento o 75 puntos al nivel de 1,695.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA aumentaron 4.02 por ciento o 100 puntos a 2,590.