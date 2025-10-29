IHSG Sesión I plana pero 3 emisores con acciones mineras brillantes

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se mantuvo relativamente estable al final de la primera sesión de negociación de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025. JCI se movió 6 puntos o 0,07 por ciento hasta el nivel de 8.086.

Se observó que el movimiento de la JCI se movía en la zona roja en el rango de 8.043 a 8.116. El valor de la transacción alcanzó los 9,17 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,29 millones de veces.

Los analistas de Phintraco Sekuritas estiman que técnicamente la formación de la pendiente negativa del MACD continúa. Aparte de eso, el estocástico RSI se dirige hacia la zona de sobreventa.

El sector de materiales básicos lideró la ganancia con un 2,43 por ciento. Luego, los dos sectores que registraron aumentos significativos incluyeron el sector del transporte con un 1,53 por ciento y el sector cíclico que se fortaleció con un 0,94 por ciento.

Por otro lado, el sector industrial cayó un 1,04 por ciento, seguido por el sector tecnológico con una caída del 0,53 por ciento y el sector inmobiliario con una caída del 0,44 por ciento.

«Estimamos que el JCI tiene potencial para moverse en el rango de nivel 8000-8150 en la segunda sesión de negociación», dijo el analista Phintraco Sekuritas, citado en su investigación el martes 29 de octubre de 2025.

En medio de la debilidad de los índices nacionales, Phintraco Sekuritas informó que varias acciones lograron registrar resultados positivos. De hecho, uno de ellos alcanzó cifras de dos dígitos.

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)

Acciones de MDKA que se mueven en el negocio mina de oro registró un salto del 10,60 por ciento o 230 puntos hasta el nivel de 2.400.

PT Alamtri Recursos Indonesia Tbk (ADRO)

Las acciones de ADRO subieron un 8,40 por ciento o 150 puntos hasta 1.935.

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS))

Las acciones de BRMS aumentaron un 4,53 por ciento o 110 puntos hasta el área de 2.540.