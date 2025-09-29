IHSG SESIÓN FUERTIS, el productor de baterías comparte una derrota de dos dígitos Prajego Emisores

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Continuar una tendencia de aumento en la primera sesión comercio Lunes 29 de septiembre de 2025. JCI fortificado 0.58 por ciento o 47.61 puntos a 8,146.95.

Leer también: Precio de oro de hoy 27 de septiembre de 2025: Antam rompe el registro translúcido RP 2,191,000 por gramo



Basado en la observación de Viva, el movimiento JCI está en el área de 8,104-8,1457. Al publicar el valor de transacción de RP 12.85 billones con una frecuencia de transacción de 1,54 millones de veces.

Analista de Phintraco Sekuritas que busca técnicamente, el índice interno de la formación de una MACD positiva tiene un aumento. Mientras que el RSI estocástico conduce al área de pivote después de formar una cruz de muerte en el área de sobrecarga.

Leer también: IHSG Session I Rebound, el stock de productor de baterías eléctricas es casi el 23 por ciento



Varios sectores ayudaron a fomentar el aumento del índice. El sector de la materia prima (materiales básicos) fomenta un aumento del 4.78 por ciento, el sector inmobiliario ha aumentado un 2,55 por ciento y el sector industrial se disparó 1.78 por ciento.



La ilustración está invirtiendo Foto : Pexels.com/anna Nekrashevich

Leer también: Precios del oro de hoy 26 de septiembre de 2025: Productos Antam Kinclong, Global Variated



De lo contrario. El sector tecnológico estableció una fuerte corrección de 0.99 por ciento. Los sectores no cíclicos y energéticos también dieron una baja 0.14 por ciento y 0.02 por ciento.

«Estimamos que IHSG tiene el potencial de moverse en el nivel de 8,125-8,175 en el comercio de la segunda sesión», se citó el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración el lunes 29 de septiembre de 2025.

En medio del elegante índice, tres emisores de acciones lograron registrar un aumento rápido e ingresaron a los principales ganadores en la 45ª categoría de acciones que tienen alta liquidez (LQ45) de la siguiente manera.

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Las acciones de MBMA dispararon dos dígitos de 19.83 por ciento o 115 puntos para tocar el área 695.

PT Map Active Adiperkasa TBK (MAPA)

Las acciones de Mapa aumentaron un 5,77 por ciento o 75 puntos a 790.

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

El emisor controlado de Taipan Prajogo pangestu También registró un salto de precio de 5.69 por ciento o 210 puntos a 3,900.