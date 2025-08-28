IHSG se proyecta plano, verifique 5 recomendaciones para las acciones de Jagoan Analyst

Jueves 28 de agosto de 2025 – 08:24 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) predicho tender a moverse horizontalmente (oblicuo) En el jueves 28 de agosto de 2025. En la sesión anterior, IHSG dio un paso a 7,936.17 gracias a un fortalecimiento del 0.38 por ciento.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosaniva reveló que el índice se moverá en el rango de puntos de soporte 7,858 y los puntos de resistencia 7,981. En la penetración de uno de estos niveles, puede ser una indicación de la siguiente dirección CSPI.
«El JCI volverá a probar la resistencia de 8.025 si logró penetrar por encima de 7,981. Por el contrario, el JCI tiene el potencial de llenar el área de BAC 7,800-7,835 si cae por debajo de 7.858», explicó Ivan, citada de su investigación el jueves 28 de agosto de 2025.
Los puntos de apoyo de JCI están en 7,858, 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que los puntos de resistencia están en el área de 7,981, 8,025, 8,102 y 8,182.
Ivan estima que varios emisores de acciones tienen la oportunidad de ser elegante en el comercio actual. Siguiente Recomendaciones de stock Los inversores merecen ver incluir:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 3,950-4,010
- Precio objetivo: 4,220
PT Barito Pacific TBK (BRPT)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 1.930-2,080
- Precio objetivo: 2,600
PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,530-2,640
- Precio objetivo: 2,600
PT Vale Indonesia TBK (INCO)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 3,700-3,800
- Precio objetivo: 3,980
Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 7,400-7,550
- Precio objetivo: 8,175
