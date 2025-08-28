IHSG se proyecta plano, verifique 5 recomendaciones para las acciones de Jagoan Analyst

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) predicho tender a moverse horizontalmente (oblicuo) En el jueves 28 de agosto de 2025. En la sesión anterior, IHSG dio un paso a 7,936.17 gracias a un fortalecimiento del 0.38 por ciento.

Leer también: JCI está cerrado verde a 7,936, mira a las 5 acciones más elegantes en la junta principal



Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosaniva reveló que el índice se moverá en el rango de puntos de soporte 7,858 y los puntos de resistencia 7,981. En la penetración de uno de estos niveles, puede ser una indicación de la siguiente dirección CSPI.

«El JCI volverá a probar la resistencia de 8.025 si logró penetrar por encima de 7,981. Por el contrario, el JCI tiene el potencial de llenar el área de BAC 7,800-7,835 si cae por debajo de 7.858», explicó Ivan, citada de su investigación el jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Sesión IHSG gané 0.29 por ciento, el emisor Prajogo Pangestu Puncakan Rango de los principales ganadores



Los puntos de apoyo de JCI están en 7,858, 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que los puntos de resistencia están en el área de 7,981, 8,025, 8,102 y 8,182.



Ihsg Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

Leer también: El analista de proyección de JCI todavía está en la fase alcista, verifique 5 recomendaciones de acciones potenciales CUAN



Ivan estima que varios emisores de acciones tienen la oportunidad de ser elegante en el comercio actual. Siguiente Recomendaciones de stock Los inversores merecen ver incluir:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 3,950-4,010

Precio objetivo: 4,220

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 1.930-2,080

Precio objetivo: 2,600

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,530-2,640

Precio objetivo: 2,600

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 3,700-3,800

Precio objetivo: 3,980

Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 7,400-7,550

Precio objetivo: 8,175