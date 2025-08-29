IHSG se desplomó más del 2 por ciento al final de la primera sesión, verifique 5 acciones exitosas en el disparo

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias El combinado (CSPI) cayó 2.27 por ciento o 180.81 puntos al final de la primera sesión de comercio de mercado, viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Estacionamiento IHSG a 7,968, Minería y emisores de propiedades brillantes



Basado en la observación de Viva a través de Stockbit, JCI se movió en el rango de 7,767-7,913. Al publicar el valor de la transacción en todo el mercado (todo el mercado) de RP 13.31 billones.

Casi todos los sectores experimentan una corrección significativa. Solo sector La industria registró un aumento del 0.13 por ciento.

Leer también: IHSG Session I Nguan Tembus Nivel 8,000, Peek 3 acciones en las rangos de ganadores superiores





JCI se cerró más abajo Foto : Entre fotos/wahyu putro a

El sector cíclico profundizado es de 4.69 por ciento, el sector de infraestructura ha caído un 3,50 por ciento, el sector de materia prima (materiales básicos) se redujo 3.47 por ciento y el sector inmobiliario debilitó un 3,41 por ciento. La corrección también se observó que el sector energético cayó un 2,77 por ciento, el sector financiero era del 2.55 por ciento, el sector tecnología Debilitó el 2.47 por ciento, el sector de transporte cayó un 1,79 por ciento y el sector de la salud perdió 1.76 por ciento.

Leer también: Timothy Ronald obtuvo un nuevo apodo cuando Warren Buffett Indonesia, ¿cómo es?



Analista de Phintraco Sekurita evaluado técnicamente, hay una pendiente negativa que se amplía en MACD. Esto está en línea con el RSI estocástico que conduce al área de sobreventa.

«Estimamos que la JCI tiene el potencial de continuar el debilitamiento al nivel de 7,750-7,725 en el comercio de la segunda sesión», se citó la predicción de Phintraco Sekuritas de una declaración escrita, el viernes 29 de agosto de 2025.

Aunque el JCI disminuyó significativamente, varios emisores de acciones lograron imprimir resultados positivos. Citado de Stockbit, aquí hay cinco acciones con el salto de precio más alto que ingresó a las filas de los principales ganadores.

Bank Maspion Indonesia TBK (BMAS)

Las acciones de BMAS dispararon un 25 por ciento o 165 puntos para penetrar el área 825.

DUTA PERTIWI TBK (DUTI)

Las acciones de Duti siguieron un fortalecimiento de 24.85 por ciento o 850 puntos al nivel de 4,270.

Pradicción Gunatama TBK (PGUN)

Las acciones de PGUN aumentaron dramáticamente en un 24.70 por ciento o 610 puntos a 3,080.

Perdana Bangu Pusaka TBK (Koni)

Los resultados positivos también fueron imprimidos por acciones de Koni de 24.62 por ciento o 480 puntos a 2,430.

Media TBK (TMPO) Tiempo

Sahan TMPO siguió a la vegetación del brillo de un aumento del 20.69 por ciento o 30 puntos a 175.