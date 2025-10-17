IHSG se desploma más del 2 por ciento, las acciones de UNTR y CPIN brillan

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) experimentó una corrección más severa al cierre de la jornada del viernes 17 de octubre de 2025. JCI se debilitó un 2,57 por ciento o 209,10 puntos a 7.915,66.

Lea también: La JCI abre con más fuerza y ​​se ve ensombrecida por la corrección a pesar de que las bolsas de valores de Asia y el Pacífico son brillantes



Se observó que el movimiento del índice estaba en el rango de 7.845 a 8.141 como punto más alto. El valor de la transacción alcanzó los 28,48 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 2,64 millones de veces.

Todos los sectores fueron empujados a la zona roja, liderado por una fuerte caída en el sector tecnológico del 5,25 por ciento. El sector energético cayó un 5,02 por ciento y el sector del transporte se debilitó un 4,18 por ciento.

Lea también: Las bolsas asiáticas se debilitan presionadas por la fuerte caída de Wall Street debido a la preocupación de los inversores por los efectos de la guerra comercial



Los analistas de Phintraco Sekuritas dijeron que la razón por la que el índice nacional se debilitó se debió al aumento de los riesgos globales debido a las tensiones. guerra comercial Estados Unidos (EE.UU.) y China se están calentando cada vez más. La prolongada política de cierre gubernamental en EE.UU. y la continua toma de ganancias de las acciones de conglomerados que anteriormente respaldaban el índice también pesaron sobre el índice.

Lea también: JCI cerró con fuerza en el nivel 8.124, algunas acciones vuelan 650 puntos



«La falta de un fuerte sentimiento positivo alentará un mayor fortalecimiento del índice», dijo el analista Phintraco Sekuritas, citado en su investigación el viernes 17 de octubre de 2025.

Los planes de las autoridades sobre nuevas disposiciones sobre free float y medidas firmes contra los freidores de acciones también han fomentado la toma de beneficios de acciones que han experimentado aumentos significativos. Como resultado, durante esta semana, la JCI cerró con una caída del 4,14 por ciento.

Técnicamente, la pendiente negativa del MACD se está ampliando. Mientras tanto, el estocástico RSI se encuentra en la zona de sobreventa, pero no ha indicado una reversión.

«IHSG ha cerrado la brecha en 7.855, pero actualmente todavía está por debajo del nivel psicológico de 8.000», añadió el analista Phintraco Sekuritas.

Aunque el índice cayó, varios emisores de acciones registraron saltos de precios relativamente grandes. Los siguientes son tres emisores de acciones que encabezan las filas de los principales ganadores informados por Phintraco Sekuritas.

PT United Tractors Tbk (UNTR)

Las acciones de UNTR obtuvieron un aumento del 3,75 por ciento o 975 puntos a 26.950

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Las acciones de BBCA siguieron con un salto del 2,74 por ciento o 200 puntos y cerraron en 7.500.

Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN)

Las acciones de CPIN subieron un 2,26 por ciento o 110 puntos a 4.780.