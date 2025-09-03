IHSG se cerró a 7.885, considere 3 acciones de diez centavos exitosas

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) constantemente publicado por el fortalecimiento hasta el cierre de la negociación el miércoles 3 de septiembre de 2025. JCI obtuvo un aumento de 1.08 por ciento o 84.28 puntos a 7,885.86.

Leer también: Sesión IHSG Disparé 0.82 por ciento, mira a 3 acciones en Brilliant



Citando datos de Buque de stockJCI se mueve en el área de 7.840 a 7.911 áreas. Al publicar un valor de transacción de RP 18.30 billones con un total de 2.16 millones de transacciones.

Similar a la primera sesión, la mayoría del sectoral obtuvo resultados positivos y solo dos fueron corregidos.

Leer también: IHSG tiene la oportunidad de avanzar en la tendencia, considere 5 acciones potenciales del analista de Cuan Jagoan



El sector energético aumentó más en un 2,49 por ciento y luego el sector industrial aumentó un 1,90 por ciento y el sector de la salud aumentó 1.45 por ciento.

Entonces el sector cíclico fortificado 1.27 por ciento, el sector no cíclico disparó 1.02 por ciento, el sector de transporte fortaleció un 0,89 por ciento, el sector financiero aumentó un 0,85 por ciento y el sector tecnológico se disparó un 0,52 por ciento.

Leer también: JCI notó el aumento del 0.84 por ciento en el cierre del mercado, las acciones de Antam al emisor de Prajogo volar



Por el contrario, el sector inmobiliario erosionó el 0,99 por ciento y el sector de infraestructura se redujo al 0,46 por ciento.



Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

Phintraco Sekuritas Analyst Technical Vision Técnicamente, el indicador RSI estocástico forma una cruz dorada en el área de sobreventa, por lo que el potencial aún está abierto para más rebotes.

Los indicadores MACD también ocurren pendiente negativa. «Pero es necesario tener en cuenta las ganancias que se adelantan a las vacaciones de fin de semana largas, en medio de la tendencia de los inversores que realizan negociaciones a corto plazo y todavía hay temores de sentimiento negativo de situaciones de seguridad política externa y doméstica», se citó a un analista de Phintraco Sekuritas diciendo su investigación el miércoles 3 de septiembre de 2025.

En medio del fortalecimiento del índice doméstico, un número stock de diez centavos logró disparar bruscamente hasta que el auto rechace (COMPRAMOS) Entre ellos:

PT Ingria Pratama Capitalindo TBK (GRI)

Las acciones de Gria registraron un salto de precio del 34.83 por ciento o 31 puntos y cerraron al nivel de 120.

PT Hetzer Medical Indonesia TBK (Meds)

Las acciones de Meds siguieron a ARA gracias a un aumento del 33.93 por ciento o 19 puntos a 75.

PT CAKRA BUANA RECURSOS ENERGI TBK (CBRE)

Ara también fue impreso por acciones de CBRE porque aumentó un 25 por ciento o 58 puntos a 290 de posición.