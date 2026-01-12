IHSG perdió 52 puntos al cierre de la segunda semana de enero, esta es la causa

Jacarta – El índice compuesto de precios de acciones (IHSG) bajó en la segunda sesión de negociación. IHSG se desplomó 0,58 por ciento o 52,08 puntos hasta el nivel de 8.884,72 al cierre del lunes 12 de enero de 2026.

Basado en el seguimiento VIVAJCI cayó 100 puntos hasta el nivel 8.725 unos 30 minutos antes del cierre del mercado. De hecho, el índice interno alcanzó un punto psicológico de 9.000.

El valor de la transacción en el mercado regular durante la sesión de negociación fue de 38,83 billones de rupias. La frecuencia de transacciones se registró en 5,06 millones.

JCI cerró más débil Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

El equipo de analistas de valores de Phintraco destaca la acción tomar ganancias (ganancia tomando), especialmente para las acciones de conglomerados que se han recuperado y contribuido al fortalecimiento de la JCI. También se cree que el debilitamiento de estas acciones es una anticipación del anuncio de MSCI sobre una nueva política de cálculo. flotación libre que se anunciará a finales de este mes.

«toma de ganancias «Esto provocó ventas de pánico que provocaron que el JCI se deprimiera hasta el nivel de 8.715, antes de finalmente mejorar pero aún cerrar en la zona negativa», explicó el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria, el lunes 12 de enero de 2026.

Desde una perspectiva técnica, JCI cerró por debajo del nivel MA5. Los indicadores MACD y RSI estocástico indican el potencial de una corrección continua respaldada por el volumen de ventas.

Los sectores cíclico de consumo e industrial registraron el mayor fortalecimiento del 2,22 por ciento. El sector del transporte siguió su ejemplo con un aumento del 0,75 por ciento.

Por otro lado, el sector de infraestructura sufrió una fuerte corrección del 2,37 por ciento. El sector tecnológico cayó un 1,68 por ciento y el sector energético se contrajo un 1,39 por ciento.

Aunque la JCI está experimentando una presión bastante fuerte, varios emisores de acciones se mantienen fuertes. Las siguientes tres acciones registraron los saltos de precios más altos entre las 45 acciones principales.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Las acciones de ADMR se dispararon un 10,86 por ciento o 190 puntos y cerraron en 1.940.

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)

Las acciones de MDKA se dispararon un 7,04 por ciento o 190 puntos hasta 2.890.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

También se registraron resultados positivos. acciones de ANTM en un 5,51 por ciento o 200 puntos hasta la posición 3.830.