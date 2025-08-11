IHSG Nivel translúcido 7.605 En el cierre de la negociación de hoy, verifique 3 Safet en las filas de los principales ganadores

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias El combinado (CSPI) mantiene un aumento de hasta cierre Operación del lunes 11 de agosto de 2025. JCI fortalecido 0.96 por ciento o 72.54 puntos para penetrar con éxito el nivel de 7,605.92.

El movimiento JCI está dentro del área de 7,559-7,630 área. Publicando el valor de transacción de RP 15.79 billones.

Citando información oficial, Phintraco Sekuritas vio un factor positivo para fortalecer el índice nacional de fortalecer el índice de intercambio global en medio de las expectativas de las tasas de interés La alimentada en septiembre. Sin embargo, el mercado todavía está esperando un anuncio oficial si la demora de los Estados Unidos (EE. UU.) Y los aranceles chinos se extenderán desde la fecha límite del 12 de agosto de 2025.

Además, varias acciones nacionales en el índice MSCI También es un sentimiento de las ventas minoristas nacionales en junio de 2025 que ha crecido un 1,3 por ciento de su año (año) que significa el crecimiento de las ventas minoristas por dos meses consecutivos anualmente.

JCI Translucente 5.900 Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

«Técnicamente, el indicador RSI estocástico forma una cruz dorada en el área de sobreventa. Además, hay un estrechamiento de la distancia entre la línea MACD y la línea de señal», continuó Phintraco Sekuritas citado el lunes 11 de agosto de 2025.

El Surge de JCI también fue apoyado por el disparo en el sector de transporte en un 2,69 por ciento. Luego, el sector inmobiliario aumentó un 2,58 por ciento y el sector financiero disparó 1.57 por ciento.

Por el contrario, el sector de tecnología y materia prima (material básico) que ocupa los principales ganadores en la primera sesión se convirtió en los mejores perdedores. Cada uno cayó 1.03 por ciento y 0.64 por ciento.

Phintraco Sekuritas también registró acciones que obtuvieron un salto de precio significativo en la Junta principal de la Junta de Compañías de la Bolsa de Indonesia (IDX), que incluyen:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)

Las acciones de BBTN aumentaron bruscamente en un 8.07 por ciento o 90 puntos y cerraron al nivel de 1.205.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

La siguiente posición fue ocupada por acciones de SMGR que fortalecieron 7.66 Peren o 190 puntos para volar al área de 2.670.

PT Bank Jago TBK (Arto)

Las acciones de Arto aumentaron en un 7,53 por ciento o 140 puntos a 2,000.