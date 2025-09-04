IHSG imprima el récord más alto en agosto de 2025

Yakarta, Viva – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk), Mahendra Siregar dijo, en general, el sector de servicios financieros indonesios aún mostró un crecimiento sólido en el mes Agosto de 2025.

Aunque, no descartó que la dinámica sociopolítica en forma de una demostración caótica que ocurrió hace algún tiempo, había influido volatilidad mercado de valores Doméstico.

Mahendra subrayó, el sólido crecimiento del sector nacional de servicios financieros en agosto de 2025, se puede ver en la economía nacional que también está creciendo sólida. Esto está en línea con un crecimiento positivo similar en el aspecto intermediario en el sector de servicios financieros del país.

De hecho, el jefe de OJK también mostró el rendimiento del moncer JCI, que tenía impresión el récord más alto En agosto de 2025. Aunque, por otro lado, Mahendra no negó el sentimiento negativo de la demostración de la comunidad en los últimos tiempos.

«Entonces, a pesar de que la dinámica de la nacionales tiene un impacto limitado en la volatilidad del mercado de valores, el JCI logró establecer el más alto récord en agosto de 2025», dijo Mahendra en la conferencia de prensa mensual de RDK (RDKB) de agosto 2025, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Presidente de la Junta de Comisionados de OJK, Mahendra Siregar

Además, Mahendra se aseguró de que el nivel de liquidez también esté en un nivel adecuado, respaldado por una buena solvencia. La conclusión se obtuvo de la evaluación OJK, para la condición general del Instituto Nacional de Servicios Financieros.

Para mantener esta estabilidad, Mahendra también se aseguró de que OJK junto con otras partes interesadas relacionadas de la industria de servicios financieros también hubieran establecido sinergia. Acordaron continuar registrando y evaluando el impacto de la dinámica sociopolítica nacional que ocurrió en los últimos tiempos.

El objetivo, continuó Mahendra, de modo que la variedad de opciones de política tomadas puede basarse en datos precisos y específicos, para garantizar que el sector de servicios financieros se mantenga estable.

Luego, el OJK también ha llevado a cabo una coordinación similar con todos los Comités de Estabilidad del Sistema Financiero (KSSK) junto con la Institución de Servicios Financieros (LJK), como un paso anticipatorio para garantizar que LJK continúe sirviendo a la comunidad lo más posible.

«La coordinación y la sinergia con todos los miembros de KSSK también continúan fortaleciéndose, para mantener y mitigar los riesgos potenciales que pueden interrumpir la estabilidad del sector de servicios financieros en su conjunto», dijo.