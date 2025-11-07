IHSG feliz antes del fin de semana, consulte 3 acciones clasificadas como las de mayor ganancia

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) estacionado en el nivel 8.394 al cierre de la jornada de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025. JCI se fortaleció un 0,69 por ciento o 57,53 puntos antes del fin de semana.

Basado en el seguimiento VIVA De StockbitLa JCI se movió en el rango de 8,332 a 8,398, lo que mostró una tendencia naik desde la primera sesión. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 14,50 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 2 millones de veces.

La mayoría de los sectores compactos se fortalecieron al tiempo que respaldaron el brillo del índice interno. El sector de infraestructura aumentó un 2,42 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 1,98 por ciento, el sector energético aumentó un 1,81 por ciento, el sector de la salud aumentó un 0,57 por ciento, el sector financiero aumentó un 0,41 por ciento y el sector de materias primas aumentó un 0,19 por ciento.

Por el contrario, el sector no cíclico fue el que más cayó, un 0,70 por ciento. El sector del transporte se debilitó un 0,38 por ciento, el sector industrial se contrajo un 0,27 por ciento y el sector cíclico cayó un 0,20 por ciento.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas dijo que el aumento del JCI se debió a un aumento de la liquidez en el mercado interno, así como a los datos de reservas de divisas de octubre de 2025, que fueron mejores que los del mes anterior. Aparte de eso, el tipo de cambio se fortaleció a 16.690 IDR por dólar estadounidense.

«Esta semana la JCI cerró con un alza del 2,83 por ciento», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado de su investigación, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Técnicamente, gráfico semanal JCI indica que el potencial de JCI sigue siendo alcista en el mediano y largo plazo. Mientras tanto, el gráfico diario muestra que el JCI se encuentra en la zona de sobrecompra, lo que tiene potencial para un retroceso menor en el corto plazo, pero no una reversión.

«IHSG se encuentra en la zona de la banda superior del indicador de bandas de Bollinger, lo que indica que el impulso alcista sigue siendo bastante fuerte. La banda está empezando a ampliarse, lo que indica que habrá un aumento. volatilidad«, explicó.

Phintraco Sekuritas también informó las acciones más rentables durante la sesión de negociación de hoy. Los siguientes son tres emisores de acciones que se encuentran en la parte superior de los 45 índices bursátiles líderes.

PT Indosat Tbk (ISAT)



Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Las acciones de ISAT se dispararon un 8,86 por ciento o 175 puntos para alcanzar el nivel de 2.150.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)

Las acciones de EMTK registraron un salto de precio del 8,51 por ciento o 100 puntos y cerraron en 1.275.

PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)

Las acciones de SCMA siguieron un aumento del 4,37 por ciento o 16 puntos hasta 382.