IHSG estacionado debajo de la línea plana, 3 acciones de primera línea Shinclong

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) cayó en la zona roja antes del fin de semana. Después de subir, el JCI cerró con una corrección de 1,56 puntos o 0,02 por ciento a 8.370,44 el viernes 14 de noviembre de 2025.

Lea también: Al abrir en verde, la JCI tiende a permanecer plana debido a la vigilancia sobre la economía de EE. UU. y la Reserva Federal



La JCI se movió en el área de 8.360 a 8.417. El valor de las transacciones en el mercado regular alcanzó los 19,56 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 2,46 millones.

La mayoría de los sectores son compactos. debilitado. Sólo el sector de infraestructura se fortaleció un 1,18 por ciento y el sector de transporte saltó un 1,15 por ciento.

Lea también: El analista predice el rebote de IHSG, eche un vistazo a cinco posibles participaciones en las ganancias



El sector industrial experimentó una fuerte corrección del 1,76 por ciento. La drástica caída también afectó al sector de la salud, debilitándose un 1,49 por ciento, el sector cíclico un 1,09 por ciento y el sector de materias primas un 0,91 por ciento.



JCI cerró más débil Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

Lea también: Warren Buffett dona 22 billones de IDR antes de jubilarse y promete dar toda su riqueza a la humanidad



«El debilitamiento del índice se produjo al cierre de la jornada, después de haber tendido previamente a moverse en territorio positivo», comentó el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas en una nota oficial, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Durante esta semana, el JCI se debilitó un 0,29 por ciento. La caída del índice nacional estuvo en consonancia con el debilitamiento de la mayoría de los índices de las bolsas asiáticas debido al sentimiento negativo de Wall Street.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas también destacó que el volumen de ventas todavía domina. Esto se ve reforzado por la línea A/D que indica distribución. JCI cerró por debajo del nivel MA5.

«Técnicamente, el histograma MACD sigue siendo positivo, pero el impulso alcista se está desacelerando y tiene el potencial de que se produzca una Cruz de la Muerte. El RSI estocástico todavía se mueve en la zona de sobrecompra», explicó.

En la misma investigación, Phintraco Sekuritas también informó que las acciones mostraron un rendimiento positivo durante la sesión de negociación de hoy. Las siguientes son las acciones que registraron los mayores aumentos de precios entre las 45 acciones líderes en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI).

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Las acciones de ANTM subieron un 5,19 por ciento o 150 puntos y cerraron en el nivel 3.040.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)

Las acciones de DSSA siguieron un aumento del 3,67 por ciento o 3.225 puntos hasta 91.200.

PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Se observó que los emisores controlados por Prajogo Pangestu brillaban. Las acciones de BRPT subieron un 1,61 por ciento o 60 puntos hasta la zona de 3.700.