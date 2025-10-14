IHSG es propenso a una fuerte corrección, eche un vistazo a 5 recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Martes 14 de octubre de 2025 – 08:10 WIB
Yakarta, VIVA – Se prevé que el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) baje el martes 14 de octubre de 2025. En la sesión anterior, JCI debilitada 0,37 por ciento a 8.228,20.
Lea también:
Analista predice que la JCI se acercará al nivel 8.400; eche un vistazo a las recomendaciones para acciones potencialmente rentables
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el índice nacional tiende a mantener la posibilidad de ampliar la estructura de la onda (v). El movimiento irá hacia el nivel 8.394-8.451 si logra mantenerse por encima del área de 8.034.
«Por el contrario, una ruptura por debajo de 8.034 podría ir seguida de la posibilidad de una corrección agresiva posterior», continuó Iván, citado en su investigación el martes 13 de octubre de 2025.
Iván fijó los puntos de apoyo de la JCI en 8.115, 8.034 y 7.940. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.300, 8.394 y 8.451.
Lea también:
Las acciones asiáticas caen en línea con la corrección de Wall Street debido al continuo cierre de EE.UU.
Iván estima que hay varias acciones potenciales. cómo a lo que vale la pena prestar atención en el comercio actual.
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 8.400-8,80p
- Precio objetivo: 9.625
PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 8.400
PT Indosat Tbk (ISAT)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 2.060
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 1,900-2,000
- Precio objetivo: 2.300
PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 1,740-1,800
- Precio objetivo: 2.060
La JCI abre más débil tras la lentitud de las bolsas de valores de Asia-Pacífico y de Wall Street
JCI abrió a la baja 23 puntos o 0,28 por ciento a 8.234 en la apertura de operaciones el lunes 13 de octubre de 2025.
VIVA.co.id
13 de octubre de 2025