IHSG es propenso a una fuerte corrección, eche un vistazo a 5 recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Yakarta, VIVA – Se prevé que el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) baje el martes 14 de octubre de 2025. En la sesión anterior, JCI debilitada 0,37 por ciento a 8.228,20.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el índice nacional tiende a mantener la posibilidad de ampliar la estructura de la onda (v). El movimiento irá hacia el nivel 8.394-8.451 si logra mantenerse por encima del área de 8.034.

«Por el contrario, una ruptura por debajo de 8.034 podría ir seguida de la posibilidad de una corrección agresiva posterior», continuó Iván, citado en su investigación el martes 13 de octubre de 2025.

Iván fijó los puntos de apoyo de la JCI en 8.115, 8.034 y 7.940. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.300, 8.394 y 8.451.



Un actor del mercado está monitoreando el movimiento de la JCI. Foto : VIVA.co.id/Muhamad Solihin

Iván estima que hay varias acciones potenciales. cómo a lo que vale la pena prestar atención en el comercio actual.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 8.400-8,80p

Precio objetivo: 9.625

PT Indah Kiat Papel de pulpa Tbk (INKP)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.400

PT Indosat Tbk (ISAT)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 2.060

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,900-2,000

Precio objetivo: 2.300

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 1,740-1,800

Precio objetivo: 2.060