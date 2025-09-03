¡Ihsg dispara de nuevo! Eche un vistazo a una serie de sentimientos positivos que son la fuerza impulsora

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Nuevamente mostró su dureza después de estar deprimido debido a la condición sociopolítica que se calentó la semana pasada. La agitación desencadenada por manifestaciones condujo al caos y la destrucción al comienzo de la semana hizo que el mercado de capitales vacilara.

Leer también: IHSG se cerró a 7.885, considere 3 acciones de diez centavos exitosas



Sin embargo, en solo dos días, el JCI pudo fortalecerse nuevamente en el rango de 7,800. Este desarrollo ofrece una señal de confianza inversor contra el mercado de capitales Indonesia Todavía resistente.

El economista y profesional del mercado de Capital Hans Kwee dijo que el fortalecimiento de la CSPI no podría separarse de la combinación de sentimiento positivo global y los fundamentos de la economía nacional que permanecieron sólidas.

Leer también: Se agrupó el tema del blanqueo de préstamos, OJK: ¡Eso es un engaño!



«Nuestros fundamentos económicos son buenos. Pasos de supervisión y regulación Ojk Muy buena, y la cooperación con el Ministerio de Economía también ayudó a calmar a los participantes del mercado «, dijo Hans, según su declaración, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Hans tasa, esta rápida recuperación refleja que la confianza de los inversores en el rendimiento del emisor sigue siendo muy fuerte. También enfatizó la importancia del papel de los reguladores en el mantenimiento de la estabilidad.

Leer también: Sesión IHSG Disparé 0.82 por ciento, mira a 3 acciones en Brilliant





Índice de precios de acciones compuestas (CSPI).

La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) junto con la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) ha tomado medidas anticipadas al cambiar las reglas de detención comercial y proporcionar concesiones de mecanismos de recompra sin el GMS. Según Hans, la política se convirtió en la respuesta correcta que ayudó a calmar el mercado cuando la situación estaba llena de incertidumbre.

No solo eso, Hans también destacó la contribución del gobierno y las fuerzas de seguridad para reducir las tensiones en el campo. Después de que el presidente pronunció un discurso y el TNI intervino para controlar la situación, el clima de inversión volvió lentamente al establo.

«Una vez que la situación comenzó a ser propicio, nuestro mercado de valores mejoró inmediatamente», agregó.

Además, Hans considera que los indicadores económicos internos todavía están en un camino positivo. La fabricación del índice de gerentes de compras (PMI) que aumenta nuevamente por encima del número 50 se llama evidencia de una mejora en la actividad económica.

Desde el lado global, los factores externos como la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las decisiones de la Fed y la corte relacionadas con los aranceles de importación también influyeron en el movimiento del mercado.

Aunque Indonesia estaba en el centro de atención internacional debido a la dinámica de la política interna, Hans enfatizó que el potencial del mercado de valores nacional todavía es considerado atractivo por los inversores extranjeros. «Muchos inversores creen que las acciones de los mercados emergentes tienen mayores oportunidades de crecimiento que los países desarrollados. Se estima que el impacto de la manifestación es solo temporal», dijo.

Para las perspectivas futuras, Hans estima que el JCI se moverá en el rango de 7.800 a 8,100. Vio el potencial de disminución cada vez más limitado porque la valoración de las acciones indonesias era relativamente barata en medio de las tendencias de mejora económica.

También espera que se pueda mantener la estabilidad sociopolítica. Con este impulso, se cree que el mercado de capitales indonesio sigue siendo uno de los objetivos para los inversores que ven oportunidades de crecimiento a mediano y largo plazo.